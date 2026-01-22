Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie zabójstwa Grażyny K., której ciało odnaleziono w 2019 roku w rzece Uszwica w miejscowości Bielcza (woj. małopolskie). Tym samym zakończył się wieloletni proces, w którym na ławie oskarżonych zasiadł mąż kobiety, Czesław K.

Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie zabójstwa Grażyny K., kończąc wieloletni proces dotyczący głośnej zbrodni z Małopolski.

Za zabójstwo żony na 25 lat więzienia został skazany jej mąż, Czesław K., który po wyjeździe do Wielkiej Brytanii został wydany Polsce po niemal trzech latach.

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, a motywem zbrodni miała być zazdrość i spór majątkowy między małżonkami.

Grażyna K. zaginęła na początku stycznia 2019 roku, tuż po przylocie z Anglii do Polski. Ostatnią osobą, która widziała ją żywą, miał być jej mąż.

Zaginięcie 34-latki zgłosiła rodzina.

Czesław K. tłumaczył, że nie zrobił tego, bo był pewien, że żona wróciła do Anglii.

Ciało Grażyny K. odnaleziono pod koniec lutego w rzece Uszwica.

Ucieczka i zatrzymanie

W lipcu 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Tarnowie postawiła Czesławowi K. zarzut zabójstwa żony. Mężczyzna chwilę po jej zaginięciu udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie został zatrzymany przez policję w Londynie. Po długiej procedurze ekstradycyjnej, trwającej niemal trzy lata, w maju 2022 roku został przekazany polskim służbom. Czesław K. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jako możliwy motyw wskazywała zazdrość i kwestie majątkowe.

Wyrok i kasacja

We wrześniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał Czesława K. na 25 lat więzienia. Wyrok został podtrzymany przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami ze względu na dobro dziecka pary.

W listopadzie 2025 roku obrońca Czesława K. złożył kasację do Sądu Najwyższego - ustaliła Gazeta.pl.

17 grudnia Sąd Najwyższy oddalił ją jako "oczywiście bezzasadną", kończąc tym samym głośną sprawę.