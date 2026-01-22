To była tragedia, która poruszyła cały kraj, a przez tygodnie nie schodziła z nagłówków mediów. 24 stycznia mija 14 lat od zaginięcia małej Madzi z Sosnowca. Jej matka długo utrzymała, że dziecko ktoś porwał. W poszukiwania 6-miesięcznej dziewczynki zaangażowana była cała Polska. Ostatecznie Katarzyna W. została skazana za zabójstwo córki, odsiaduje wyrok 25 lat więzienia. Tymczasem widzowie mają ostatnią szansę, by obejrzeć głośny dokument "Sprawa matki Madzi" na Netfliksie – produkcję, która zrekonstruowała kulisy tej bulwersującej sprawy.

Ciało Madzi znaleziono w zrujnowanym budynku w kompleksie parkowym przy ul. Żeromskiego, przy torach kolejowych za halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Zdjęcie archiwalne z 06.02.2012 / Andrzej Grygiel / PAP

W 2012 roku całą Polskę poruszyła sprawa zaginięcia półrocznej Madzi z Sosnowca.

Matka dziewczynki, Katarzyna W., zgłosiła napaść i porwanie dziecka, co wywołało ogólnokrajowe poszukiwania.

Ciało Magdy odnaleziono na początku lutego 2012 roku w zrujnowanym budynku - matka wskazała miejsce ukrycia zwłok.

Katarzyna W. została oskarżona i skazana na 25 lat więzienia za zabójstwo córki.

Sprawa Madzi z Sosnowca - zaginięcie, które 14 lat temu wstrząsnęło Polską

24 stycznia 2012 roku - to właśnie wtedy Polska wstrzymała oddech na wieść o zaginięciu półrocznej Madzi z Sosnowca. Do mediów trafiła informacja, która natychmiast obiegła cały kraj.

Matka dziewczynki, 23-letnia wówczas Katarzyna W., twierdziła, że podczas spaceru została zaatakowana i straciła przytomność, a po odzyskaniu świadomości odkryła, że jej dziecka nie ma już w wózku. Jej relacje budziły współczucie, ale i niepokój - mówiła o wysokim mężczyźnie, który miał za nimi iść. Policja próbowała stworzyć portret pamięciowy domniemanego sprawcy, jednak brakowało konkretnych informacji.

Do akcji wkroczyła specjalna grupa śląskiej policji, ruszyły przesłuchania, a za wskazanie miejsca pobytu dziewczynki wyznaczono nagrodę. Najpierw było to 5 tysięcy złotych, potem suma wzrosła do 10 tysięcy, aż w końcu - dzięki prywatnym sponsorom - przekroczyła 160 tysięcy złotych. Cała Polska kibicowała poszukiwaniom, a media na bieżąco relacjonowały każdy ich etap.

Szokujący finał w poszukiwaniach Madzi z Sosnowca - odkrycie ciała

Niestety, nadzieje na szczęśliwe zakończenie prysły na początku lutego. Ciało Madzi odnaleziono w zrujnowanym budynku w parku przy torach kolejowych w Sosnowcu. Zwłoki dziewczynki były starannie ukryte - przykryte śniegiem, liśćmi, kamieniami i gruzem.

To właśnie matka dziecka, Katarzyna W., ostatecznie wskazała policjantom miejsce ukrycia ciała.

Wkrótce pojawiły się szokujące szczegóły. Prokuratura oskarżyła Katarzynę W. o uduszenie córki i przygotowywanie zabójstwa już od 19 stycznia 2012 roku - miała wcześniej próbować zatruć Madzię tlenkiem węgla. 24 stycznia, według śledczych, kobieta rzuciła dzieckiem o podłogę, a gdy to nie przyniosło skutku, przez kilka minut dusiła niemowlę.

Katarzyna W. konsekwentnie utrzymywała, że doszło do tragicznego wypadku - według niej, córka wypadła jej z rąk. Jednak sąd nie dał wiary jej wyjaśnieniom. W 2013 roku zapadł wyrok - 25 lat więzienia. Katarzyna W. będzie mogła starać się o warunkowe zwolnienie w 2032 roku.

Kulisy śledztwa i medialnej gorączki - dokument "Sprawa matki Madzi"

Matka Madzi z Sosnowca, Katarzyna W. została skazana na 25 lat więzienia. Tu na zdjęciu z kwietnia 2014 roku / LUKASZ KALINOWSKI / East News

Tragedia w Sosnowcu stała się jednym z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Wokół śledztwa narosło mnóstwo pytań i kontrowersji, a media nie opuszczały rodziny Madzi nawet na krok. Właśnie te wydarzenia, a także emocje towarzyszące rodzinie, policjantom i opinii publicznej, stały się kanwą miniserialu dokumentalnego "Sprawa matki Madzi", dostępnego na Netfliksie.

Produkcja pozwala widzom zajrzeć za kulisy śledztwa. Dziennikarze, eksperci i świadkowie odsłaniają kolejne warstwy tej sprawy - od pierwszych doniesień o zaginięciu, przez rekonstrukcję tragicznych wydarzeń, po analizę tego, jak media i społeczeństwo reagowały na kolejne doniesienia. Serial nie tylko opowiada o dramacie rodzinnym, ale także stawia pytania o granice ludzkiej psychiki, odpowiedzialność mediów i społeczną potrzebę sensacji.

Dla wszystkich, którzy chcą poznać kulisy tej sprawy lub przypomnieć sobie emocje tamtych dni, czas jest ograniczony. Serial "Sprawa matki Madzi" będzie dostępny na Netfliksie tylko do 31 stycznia 2026 roku.