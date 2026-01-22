Kolejka zderzyła się z dźwigiem w miejscowości Kartagena w Hiszpanii - przekazała w czwartek agencja Reutera, powołując się na telewizję TVE. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Wstępne informacje mówią o kilku rannych osobach, w tym jednej z poważnymi obrażeniami.

Hiszpania. Kolejka zderzyła się z dźwigiem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do wypadku doszło w miejscowości Kartagena w południowo-wschodniej Hiszpanii. Kolejka zderzyła się z dźwigiem budowlanym - przekazała w czwartek agencja Reutera, powołując się na hiszpańską telewizję TVE.

Operator kolejowy Adif poinformował na X, że ruch na tej linii został przerwany z powodu "wtargnięcia dźwigu w obszar torów". Pociąg nie wykoleił się ani nie przewrócił się - powiedział rzecznik służb ratunkowych w południowo-wschodnim regionie Murcji w rozmowie z agencją Reutera.

Wstępne informacje wskazują, że w wypadku kilka osób zostało rannych, w tym jedna osoba z poważnymi obrażeniami.

To kolejny w ostatnich dniach wypadek na hiszpańskiej kolei. Zaledwie kilka dni temu - w niedzielę - w miejscowości Adamuz, w odległości około 200 km na północ od Malagi, doszło do katastrofy kolejowej, w której zginęły co najmniej 43 osoby.

Także we wtorek, w północno-wschodniej Katalonii, miał miejsce incydent na torach. Zginął wówczas maszynista.