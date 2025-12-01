Po ponad miesiącu przerwy Port Lotniczy we Wrocławiu ponownie otwiera swoje podwoje dla pasażerów i linii lotniczych. W czwartek, 4 grudnia jedno z największych lotnisk w Polsce wraca na mapę czynnych połączeń, a już dzień później przywrócony zostanie regularny ruch lotniczy. Wraz z otwarciem ogłoszono uruchomienie nowych tras do popularnych europejskich miast.

Lotnisko we Wrocławiu zacznie ponownie działać 4 grudnia / Shutterstock

Zamknięcie portu było związane z realizacją największej inwestycji w historii wrocławskiego lotniska.

W jej ramach powstała między innymi nowa płyta postojowa, która pomieści aż 14 samolotów. Przebudowano także istniejące drogi kołowania, a dodatkowo wybudowano nową drogę szybkiego zjazdu oraz płytę do odladzania.

Powstała także zupełnie nowa droga kołowania o długości 2,5 kilometra.

Jeszcze w tym tygodniu port będzie gotowy na przyjęcie pierwszych samolotów i pasażerów.

Po zakończeniu modernizacji wrocławskie lotnisko będzie mogło obsługiwać zarówno ruch pasażerski, jak i wojskowy.

To inwestycja strategiczna z punktu widzenia polskiej racji stanu. Inwestycja na wrocławskim lotnisku to przykład tzw. dual use, współpracy instytucji cywilnych oraz przemysłu z wojskiem - mówił podczas konferencji prasowej w październiku Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowe kierunki od Wizz Air

Wraz z ponownym otwarciem lotniska, przewoźnik Wizz Air zapowiedział uruchomienie nowych połączeń z Wrocławia.

Już od 5 grudnia pasażerowie będą mogli polecieć na słoneczną Gran Canarię.

To jednak nie koniec nowości – od stycznia dostępne będzie połączenie do Katanii na Sycylii, a od lipca do Ochrydy w Macedonii Północnej, Warny w Bułgarii oraz Keflaviku na Islandii.