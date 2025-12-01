Mieszkańcy Stronia Śląskiego mogą odetchnąć z ulgą. Po blisko 15 miesiącach oczekiwań oficjalnie otwarto nowy most na drodze wojewódzkiej, tuż przy wjeździe do miasta. Przeprawa powstała w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się most zniszczony przez powódź. Od tego czasu korzystano z tymczasowej, jednokierunkowej konstrukcji, która znacznie utrudniała codzienne życie mieszkańców i kierowców.

Otwarty most w Stroniu Śląskim / Martyna Czerwińska / RMF FM

Na ten dzień mieszkańcy Stronia Śląskiego czekali od blisko 15 miesięcy. W poniedziałek po godz. 9:00 otwarto nowy most w ciągu drogi wojewódzkiej, przy samym wjeździe do miasta.

Nowy most to nie tylko symbol odbudowy po powodzi, ale również powód do dumy dla lokalnej społeczności.

Inwestycja została ukończona aż cztery miesiące przed wyznaczonym terminem.

Wstęgę podczas uroczystego otwarcia przeciął marszałek województwa, Paweł Gancarz. Konstrukcja tego mostu uwzględnia uwarunkowania powodziowe, to most jednoprzęsłowy z maksymalnie powiększonym światłem prześwitu w korycie Białej Lądeckiej – mówił marszałek.

/ Martyna Czerwińska / RMF FM

Bezpieczniej i wygodniej

Przeprawa stanęła nad Białą Lądecką. Ma 40 metrów długości, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz dwa szerokie chodniki dla pieszych.

Całość kosztowała blisko 13 milionów złotych.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Stronia Śląskiego oraz okolicznych miejscowości mogą liczyć na znacznie sprawniejszy i bezpieczniejszy dojazd do miasta.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo teraz będzie można normalnie przechodzić i przejeżdżać, cieszymy się i dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili - mówią reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej mieszkańcy Stronia Śląskiego.

Otwarcie mostu oznacza koniec uciążliwych objazdów i korków, które były codziennością przez ostatnie kilkanaście miesięcy.

Nowa infrastruktura ma poprawić komfort życia mieszkańców i przyczynić się do dalszego rozwoju regionu.