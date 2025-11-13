​Po Nowym Jorku, Tokio i Paryżu przyszedł czas na Kraków, gdzie w odrestaurowanej Rezydencji Libra zainaugurowano wystawę "Desire" - prezentację prac Rafała Olbińskiego, artysty, który od lat uwodzi odbiorców i udowadnia, że wyobraźnia potrafi być potężniejsza niż rzeczywistość.

Wystawa prac Rafała Olbińskiego / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Poeta surrealizmu

Rafał Olbiński to uznany polski malarz, grafik oraz twórca plakatów, często określany mianem "poety surrealizmu". Pochodzi z Kielc, zaś od końca lat 70. XX wieku mieszka w Nowym Jorku, choć teraz - jak sam przyznaje - woli zimą pomieszkiwać na francuskiej Martynice.

Portret Rafała Olbińskiego / Ksawery Zamoyski

Jego prace charakteryzują się niezwykłą wyobraźnią, subtelną ironią i wizjonerskimi kompozycjami na pograniczu snu i rzeczywistości. Olbiński zdobył międzynarodowe uznanie zarówno jako autor plakatów, jak i ilustracji prasowych dla renomowanych tytułów, takich jak "The New Yorker" czy "Time". Jego dzieła często nawiązują do dorobku René Magritte'a i Salvadora Dalego, jednak zawsze pozostają oryginalnym, rozpoznawalnym głosem w świecie sztuki współczesnej. Jego prace publikowano m.in. w The New York Times, Time, Der Spiegel czy The New Yorker.

Wystawa prac Rafała Olbińskiego / Krzysztof Nepelski

Laureat ponad 150 nagród, w tym prestiżowego Prix Savignac za najlepszy plakat roku. Twórca okładek, plakatów operowych i dzieł, które trafiają zarówno do galerii, jak i do wyobraźni widzów. W swojej twórczości łączy realizm z marzeniem, a filozofię z liryką. To właśnie dzięki tej zdolności łączenia przeciwieństw zyskał opinię "poety surrealizmu" i twórcy magicznego realizmu.

Wystawa prac Rafała Olbińskiego / Krzysztof Nepelski

Na pytanie o inspiracje, w rozmowie z RMF FM artysta mówi: "Jeżeli mamy cokolwiek do przekazania, to im więcej wiemy, im więcej czytamy, im więcej słuchamy muzyki, im więcej podróżujemy, im więcej spotykamy ciekawych ludzi w swoim życiu, to to jest ten materiał, z którego potem czerpiemy, malując czy pisząc".

Wystawa prac Rafała Olbińskiego / Krzysztof Nepelski

Kraków - miasto, które żyje kulturą

Myślę, że ten artysta idealnie pasuje do Krakowa. Kraków, miasto artystów, miasto sztuki i Rafał Olbiński, który jest dzisiaj chyba uznawany za jednego z największych przedstawicieli polskiego świata malarstwa, plakatu, rzeźby na świecie, więc wielki artysta w mieście artystów - mówi kurator wystawy dr Sebastian Chachołek, współtwórca "Muzeum Magicznego Realizmu: Ochorowiczówka" w Wiśle. Koncepcja tej wystawy narodziła się, kiedy zobaczyłem to miejsce i stwierdziłem, że tutaj będą idealnie pasowały nasze obrazy, a szukaliśmy miejsca, żeby móc przedstawić kolekcję naszego muzeum w Krakowie - dodaje kurator.

Wystawa prac Rafała Olbińskiego (plakat)

Życzenia dla Polski

Nawiązując do niedawno obchodzonego Dnia Niepodległości, polski artysta z Nowego Jorku przekazał także życzenia dla Polski i Polaków. Niech będzie to piękny, miły, fantastyczny kraj, ludzi z uśmiechem, ludzi przyjaznych, otwartych, zadowolonych z tego, że są Polakami! Żeby Polska była tym krajem "lovely", jak mówią po angielsku - dodaje z uśmiechem.

Zobacz relację z inauguracji wystawy prac Rafała Olbińskiego pt. "Desire":

Relacja z inauguracji wystawy prac Rafała Olbińskiego pt. "Desire" Krzysztof Nepelski / RMF FM