Kierowców w Krakowie czeka ważna zmiana. W nocy z niedzieli na poniedziałek drogowcy zmienią organizację ruchu na węźle Grębałów, który powstaje w ramach budowy nowohuckiego odcinka drogi ekspresowej S7. Cały odcinek między węzłami Grębałów i Nowa Huta ma być udostępniony z końcem tego roku.

W drugiej połowie 2026 roku planowane jest zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy Krakowa / Jan Graczyński / East News

Prace związane z wprowadzeniem nowego oznakowania i dostosowaniem układu drogowego węzła Grębałów potrwają od północy do 6 rano w poniedziałek - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jakie zmiany czekają kierowców?

Po zmianie samochody poruszające się ul. Kocmyrzowską pojadą jednym pasem w obu kierunkach przez rondo zbudowane nad trasą S7. Tym samym ul. Kocmyrzowska zostanie przełożona na jej nowy, docelowy ślad.

Na odcinku między węzłem Grębałów a budowaną pętlą tramwajową kierowcy pojadą nową jezdnią (od strony Cmentarza) (ruch jednym pasem w każdym kierunku).

Dojazd z ul. Łowińskiego z obu stron (tj. od strony ul. Okulickiego i ul. Ujastek) będzie poprowadzony jak dotychczas, wjazdami na węzeł. Na ul. Łowińskiego (poniżej ul. Kocmyrzowskiej) pozostawione będzie tymczasowe rondo ze względu na ruch sprzętu budowlanego, wyjeżdżającego z placu budowy i pobliskiego zaplecza budowy.

Kiedy pełny ring obwodnicy Krakowa?

W grudniu 2024 r. GDDKiA oddała do użytkowania 13,3 km odcinek trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. W budowie jest 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym odcinku powstanie 29 obiektów - mostów, wiaduktów i estakad.

Według zapowiedzi zarządcy dróg z końcem tego roku udostępniony będzie 2-kilometrowy odcinek między węzłami Grębałów i Nowa Huta, a w drugiej połowie 2026 roku planowane jest otwarcie węzła Mistrzejowice i tym samym zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy Krakowa.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Odcinek buduje konsorcjum Gulermak (lider), Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.