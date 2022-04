"Marzenia polskie/Les reves polonais" na podstawie "Sąsiadów" Michała Bałuckiego wyreżyserował Jędrzej Piaskowski dla Starego Teatru w Krakowie. Premiera spektaklu - satyry wyostrzającej wady Polaków - odbędzie się w piątek.

Twórczość XIX-wiecznego krakowskiego dramatopisarza Michała Bałuckiego stała się dla realizatorów przedstawienia przyczynkiem do rozmowy o tożsamości i wyobrażeń o sobie samych.

Tytuł "Marzenia polskie/Les reves polonais" wskazuje na to, co chcieliśmy wyciągnąć z tej komedii. (...) Chodzi o marzenia o nas samych, o marzenia o Polsce, o tym, w co chcielibyśmy wierzyć, a o czym zapomnieć. Dramaty Bałuckiego bazują na pewnym wyobrażeniu o naszym narodzie, kulturze, historii - powiedział reżyser Jędrzej Piaskowski.

Katarzyna Krzanowska Jacek Skóra / RMF FM

Francuskie tłumaczenie polskiego tytułu, dopełniające tytuł spektaklu, ma nawiązywać do znaczenia języka francuskiego w dawnej kulturze polskiej.

Język francuski podkreślał lepszość, nadawał naszej kulturze wysokiego tonu - mówił reżyser zauważając, że "Sąsiedzi" Bałuckiego mają w sobie wiele z dramaturgii francuskiej, jeżeli chodzi o spojrzenie na społeczeństwo - to spojrzenie jest, zdaniem Piaskowskiego, jak lustro, które na pierwszy plan wyciąga wady.

Ale szukamy też momentów, które są pęknięciami w tym spojrzeniu i które pozwalają nam (...) współczuć, patrzeć nie tylko satyrycznie - dodał młody reżyser.

Pytany przez dziennikarzy o motywację wyboru "Sąsiadów" do realizacji na deski teatru odpowiedział, że szuka aktualności w tekstach literackich oraz tego, co może być ciekawe pod względem aktorskim i ciekawym dla publiczności.

Jędrzej Piaskowski Jacek Skóra / RMF FM

Akcja przedstawienia rozgrywa się w XIX-wiecznej Galicji, ale widzowie zobaczą kolorową scenografię, przywodzącą na myśl baśń. W oczy rzucają się duże muchomory. To rekwizyty zaczerpnięte ze świata fantazji, krasnali. Te elementy mają wyostrzać rzeczywistość - powiedział reżyser.

Scenografia ma też, jak czytamy w zapowiedzi spektaklu, wzmacniać potencjał humorystyczny widowiska. Twórcy przedstawienia przyglądają się również, jak czytamy na stronie internetowej Teatru, "obecnym silnie w naszej debacie publicznej marzeniom o powrocie do wspaniałej, bezpiecznej i wyidealizowanej przeszłości (retrotopii). Świadectwem tej nostalgicznej tęsknoty jest choćby ogromna popularność w naszym kraju grup rekonstrukcyjnych, ale jej śladów można znaleźć wokół nas znacznie więcej".

Autorem dramaturgii "Marzeń polskich" jest Hubert Sulima, który na stałe współpracuje z Jędrzejem Piaskowskim.