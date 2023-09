Podróżni mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego w centrum Krakowa - przekazała spółka PKP PLK. Powstał on przy estakadzie kolejowej, obok wiaduktu na ul. Grzegórzeckiej. Na stacji Kraków Grzegórzki nie będą się zatrzymywać pociągi regionalne linii SKA3 relacji Kraków - Tarnów, ale władze województwa deklarują, że chcą by było to możliwe jeszcze przed 1 października, gdy rozpocznie się nowy rok akademicki.

Wejście na peron nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki / Art Service / PAP Przystanek Kraków Grzegórzki powstał przy nowej estakadzie kolejowej, obok wiaduktu na ul. Grzegórzeckiej. Wraz z wprowadzeniem korekty rozkładu jazdy zaczęły się na nim zatrzymywać pociągi aglomeracyjne i regionalne. Na dwa 200-metrowe perony dostać się można przez klatki schodowe i windy. Wyjścia z przystanku zlokalizowano zarówno po stronie ul. Grzegórzeckiej, jak i Berka Joselewicza. Na peronach zainstalowano pełne zadaszenie, oświetlenie w technologii LED, oraz tablice informacyjne zmiennej treści. Oczekiwanie na pociąg ułatwią ławki, a dzięki nawierzchni o zróżnicowanej strukturze i ścieżkom naprowadzającym z przystanku będą mogli korzystać również podróżni o ograniczonej możliwości poruszania się. Na stacji Kraków Grzegórzki nie będą się zatrzymywać pociągi regionalne linii SKA3 relacji Kraków - Tarnów, ale władze województwa deklarują, że chcą by było to możliwe jeszcze przed 1 października, gdy rozpocznie się nowy rok akademicki. Kraków Grzegórzki - nowy przystanek kolejowy (12 zdjęć)







"Jedna z najważniejszych inwestycji w Krakowie ostatnich lat" W uroczystym otwarciu nowego przystanku kolejowego w Krakowie uczestniczył m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Kończy się jedna z najważniejszych inwestycji w Krakowie ostatnich lat. Budowa nowej kolei umożliwi rozwój stolicy Małopolski i pozwoli na sprawniejszą komunikację w całym regionie. Krakowianie i turyści doceniają dobre zmiany na kolei w aglomeracji stolicy Małopolski - mówił Adamczyk. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że "przystanek Kraków Grzegórzki będzie pełnił bardzo ważną rolę w codziennych podróżach Małopolan, turystów i mieszkańców Krakowa". W ostatnich latach zmieniliśmy oblicze kolei pod Wawelem. Teraz pozytywne efekty naszych wysiłków będą widoczne dla podróżnych - dodał. "Łącząc Europę" Jak podkreśla PKP PLK, budowa przystanku w centrum Krakowa to jeden z najważniejszych efektów największej unijnej inwestycji transportowej w stolicy Małopolski. "Na estakadach PLK SA przygotowały dodatkowe tory dla pociągów aglomeracyjnych. Na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów pociągi dalekobieżne i przyspieszone będą się poruszać oddzielnymi torami. Zwiększy się szybkość przejazdu przez stolicę Małopolski, a sieć przewozowa zyska dodatkowe możliwości rozwoju. Projekt "Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej" to inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę'" - informuje spółka.

Wartość projektu to ponad 1,2 mld zł. Jak powiedział Morten Jensen, kierownik wydziału w Agencji CINEA, zarządzającej instrumentem "Łącząc Europę", cytowany przez PKP PLK, "z zadowoleniem przyjmuję otwarcie nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki w samym sercu Krakowa". "Po wybudowaniu nowych mostów przez Wisłę, dodatkowej pary torów w centrum Krakowa i nowego przystanku Kraków Złocień jest to ostatni element kończący ten ważny projekt finansowany ze środków UE. Kraków otrzymuje nową kolej aglomeracyjną, która będzie służyła jego mieszkańcom oraz poprawi jakość powietrza w mieście, gdyż nowoczesny transport publiczny prowadzi do ograniczenia korzystania z samochodów prywatnych. Ponadto oddzielenie ruchu lokalnego od dalekobieżnego usprawni ekologiczny transport koleją w tym kluczowym korytarzu TEN-T łączącym Niemcy, Polskę i Ukrainę. Gratuluję wszystkim stronom, które przyczyniły się do tego sukcesu" - mówił Morten Jensen, cytowany przez PKP PLK.