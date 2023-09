W najbliższą niedzielę 3 września w Krakowie otwarty zostanie nowy przystanek kolejowy: Kraków Grzegórzki. Nie będą się na nim zatrzymywać pociągi regionalne linii SKA3 relacji Kraków - Tarnów, ale władze województwa deklarują, że chcą by było to możliwe jeszcze przed 1 października, gdy rozpocznie się nowy rok akademicki.

/ Jacek Skóra / RMF24

Uruchomienie przystanku oznacza zakończenie prac przy modernizacji krakowskiej linii średnicowej, a więc torów między Krakowem Głównym a Płaszowem. Na jego otwarcie czekało wiele osób, które liczyły na możliwość wygodnego korzystania z kolei aglomeracyjnej. Jednak nie wszystkie pociągi będą zatrzymywać się na tej stacji.

Od 3 września na Grzegórzkach będą zatrzymywać się pociągi jadące do Wieliczki, Skawiny, a także do lotniska Kraków Balice - mówił reporterowi RMF FM Piotr Hamarnik z PKP PLK. Dodał, że w przyszłości, po zakończeniu modernizacji linii, będą się tam zatrzymywać także pociągi regionalne do Zakopanego.

Na Grzegórzkach przynajmniej na razie nie będą się zatrzymywać pociągi Kolei Małopolskich kursujące do Tarnowa.

Spółka w komunikacie napisała, że na nowym przystanku kolejowy Kraków Grzegórzki codziennie będzie zatrzymywać się ponad 120 pociągów. Będą to składy linii SKA1 Wieliczka Rynek-Kopalnia-Kraków Lotnisko oraz SKA2 Kraków Główny - Podbory Skawińskie - Przeciszów, a także pozostałe pociągi kursujące z Krakowa Głównego przez Skawinę do Suchej Beskidzkiej, Zakopanego, Wadowic i Bielska-Białej.

Koleje Małopolskie wyjaśniły, że perony przystanku Kraków Grzegórzki zbudowane zostały przy zewnętrznych, tzw. aglomeracyjnych torach, z których korzystają również pociągi dalekobieżne i międzynarodowe. Skierowanie po tej linii także pociągów osobowych w kierunku Tarnowa, Nowego Sącza czy Krynicy-Zdrój spowodowałoby znaczne wykorzystanie przepustowości, mniejszą elastyczność w dopasowaniu godzin kursowania do oczekiwań podróżnych, a także zwiększenie ryzyka opóźnień.

W pobliżu Hali Targowej zamknięta jest wciąż jezdnia w kierunku ronda Grzegórzeckiego, bo trwa jeszcze przebudowa wiaduktu.