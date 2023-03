Od 16 grudnia do 15 marca trwała kontraktowa przerwa zimowa na większości budów w województwie małopolskim. W tym czasie były jednak prowadzone prace na wszystkich kluczowych inwestycjach. Ich zakres zależał od stopnia zaawansowania budowy, pogody i lokalnych warunków terenowych. Tej zimy krakowski oddział GDDKiA prowadził prace na ponad 83 km nowych dróg w Małopolsce. Wykonawcy zdecydowali się na kontynuowanie prac podczas kontraktowej przerwy zimowej i nie korzystali z prawa do wstrzymania robót.

DK74 Rdzawka - Nowy Targ / GDDKiA

Główną przeszkodą w ostatnich miesiącach w prowadzeniu prac budowlanych była zmienna pogoda. Obfite opady śniegu pojawiły się już na początku grudnia. Warunki znacznie utrudniały prace na budowach, nie można było np. wykonywać wykopów lub budować nasypów.

S7

Droga S7 między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Krakowem jest budowana na trzech odcinkach o łącznej długości ponad 42 km.

Odcinek Moczydło - Miechów ma długość 18,7 km i jest zaawansowany w największym stopniu.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to wrzesień 2023 roku. Budowa tego odcinka dostała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace na odcinku Miechów - Szczepanowice rozpoczęły się w październiku 2022 roku.

Najbardziej skomplikowany fragment budowanej S7 to odcinek pomiędzy węzłami Widoma i Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km. Droga przebiega częściowo przez zurbanizowane tereny Nowej Huty i będzie częścią "ringu krakowskiego" - IV obwodnicy otaczającej miasto. Stąd duża część prac wykonanych zimą wiązała się z przebudową sieci - energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów i wodociągów.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 roku.

Północna Obwodnica Krakowa

Na budowie 12,3 km drogi S52, która połączy S7 i DK94 i domknie krakowską obwodnicę, powstają dwa tunele - w Zielonkach (653 m długości) i Batowicach (496 m długości). W tych obiektach zastosowano specjalne kurtyny, które pozwalały prowadzić prace wewnątrz mimo niesprzyjającej pogody.

Poza tunelami prace realizowane były głównie na mostach i wiaduktach - budowano ustroje nośne, podpory, wykonywane były prace żelbetowe. Prowadzono także prace wykończeniowe w budynkach Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Modlnica.

Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku.

Rozbudowa jezdni A4 o trzeci pas

Pomiędzy węzłem Kraków Południe a wiaduktem w ciągu ul. Kąpielowej trwa poszerzanie autostrady A4 o trzeci pas ruchu. Inwestycja prowadzona jest na jezdni w kierunku Rzeszowa na długości 900 m. W zimie zakończono prace w zakresie przezbrajania sieci i budowano nowe ekrany akustyczne. Poprawiono również odwodnienie drogi.

Prace przy poszerzeniu tego fragmentu A4 mają się zakończyć w maju 2023 roku.

DK7 węzeł Gaj

Budowa węzła na "zakopiance" rozpoczęła się dwa miesiące przed rozpoczęciem przerwy zimowej. Od grudnia do marca kontynuowane były prace przygotowawcze. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów oraz rozbiórkę budynków. Rozpoczęto przebudowę sieci elektrycznej i światłowodowej. Budowany jest mur z koszy gabionowych. Przygotowane zostały platformy, które będą wykonywały palowanie pod przyszłe fundamenty wiaduktu.

Planowany termin zakończenia budowy nowego węzła to koniec 2023 roku.

DK47 Rdzawka - Nowy Targ

Budowa nowej dwupasmowej drogi z Rdzawki do Nowego Targu o długości 16,1 km prowadzona jest w terenie górskim. Ze względu na ostrzejszy niż na nizinach klimat przerwa zimowa trwa tutaj dłużej, od 1 grudnia do 31 marca. Przerwa więc wciąż na tej budowie trwa, jednak - podobnie jak na innych inwestycjach - nie jest to czas bezczynności.

Przewidywany termin zakończenia budowy tego odcinka to wrzesień 2024 roku.

DK47 rondo Spyrkówka

Rondo w Zakopanem budowane na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza i ul. Spyrkówka to inwestycja, która rozpoczęła się w listopadzie 2022 r., czyli miesiąc przed rozpoczęciem przerwy zimowej. Od grudnia do marca wykonawca prowadził przede wszystkim roboty ziemne i przygotowawcze. Wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej, która koliduje z inwestycją.

Planowany termin oddania ronda do użytkowania to kwiecień 2024 roku.

DK28 Obwodnica Chełmca

Krótki, bo o długości jedynie 1,4 km, odcinek obwodnicy Chełmca, ma ogromne znaczenie dla poprawy warunków drogowych w okolicy Nowego Sącza. Ten fragment DK28 będzie uzupełnieniem północnej obwodnicy Nowego Sącza i pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Chełmca.

Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to koniec lipca 2023 roku.

DK75 Łącznik brzeski

Budowa tego odcinka o długości 3 km rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku. Zima była więc czasem przede wszystkim prac przygotowawczych. Przeprowadzono karczowanie terenu, rozbiórkę budynków, wykop i wzmocnienie nowego koryta rzeki Uszwicy. Trwały badania archeologiczne na czterech stanowiskach.

Planowany termin zakończenia budowy to połowa 2024 roku.

DK44 Obwodnica Oświęcimia

Budowa 9 km trasy, która połączy Oświęcim z budowaną drogą ekspresową S1 i wyprowadzi ruch tranzytowy na południe od miasta, rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku.

Planowany termin zakończenia budowy to II kwartał 2024 roku.