W sobotę 6 grudnia przywrócony zostanie ruch autobusowy na ulicy Dobrego Pasterza - poinformował Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Sama ulica zostanie otwarta dzień wcześniej o godz. 22:00. To dobra wiadomość dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy od kilku tygodni musieli korzystać z objazdów i tymczasowych przystanków.

/ Jan Graczyński/krakow.pl /

Już w piątek 5 grudnia o godzinie 22:00 ulica Dobrego Pasterza zostanie otwarta dla ruchu.

To dobra wiadomość dla kierowców, którzy od kilku tygodni musieli korzystać z objazdów. W tym rejonie tworzyły się też ogromne korki, zwłaszcza w okolicy centrum handlowego Serenada.

Wracają autobusy

Od sobotniego poranka, 6 grudnia, na swoje stałe trasy przez ulicę Dobrego Pasterza wrócą także autobusy - chodzi o linie nr 129, 132, 138, 139, 152, 182, 189, 442, 482, 601 i 611. Oznacza to koniec utrudnień i powrót do regularnego rozkładu jazdy na tym odcinku.

W związku z otwarciem ulicy linia zastępcza nr 782 oraz przystanki tymczasowe "Olsza II" 75 i "Rondo Barei" 72 zostaną zlikwidowane.

Przypomnijmy, że od 8 listopada zamknięty był odcinek ul. Dobrego Pasterza pomiędzy rondem Barei a skrzyżowaniem przy centrum handlowym Serenada.

Powód zamknięcia ulicy

Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego, "zamknięcie ulicy było konieczne w związku z budową torowiska przecinającego ulicę Dobrego Pasterza", co stanowiło kolejny etap realizacji linii tramwajowej do Mistrzejowic.



Przywrócenie ruchu na ulicy Dobrego Pasterza oraz powrót autobusów na stałe trasy to duże ułatwienie dla mieszkańców północno-wschodniej części Krakowa.

Dzięki zakończeniu prac, komunikacja miejska wraca do normalności, a pasażerowie mogą liczyć na sprawniejsze podróże po mieście, tym bardziej, że grudzień to czas wzmożonych zakupów przedświątecznych.