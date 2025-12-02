Pożar budynku gospodarczego stadniny koni w Mosznej w Opolskiem. Nikomu nic się nie stało. 22 zwierzęta udało się bezpiecznie wyprowadzić. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną porannego pożaru w miejscowości Moszna. Ogień pojawił się w budynku, w którym znajdowała się porodówka dla koni.
22 zwierzęta udało się bezpiecznie wyprowadzić.
Straty są ogromne - spalił się cały dach, a strop częściowo runął. Na poddaszu znajdowały się dwa służbowe mieszkania, ale na szczęście lokatorzy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków.
Stadnina w Mosznej to ośrodek hodowli m.in. koni sportowych. Jest położony w pobliżu zabytkowego pałacu.
