Pożar budynku gospodarczego stadniny koni w Mosznej w Opolskiem. Nikomu nic się nie stało. 22 zwierzęta udało się bezpiecznie wyprowadzić. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną porannego pożaru w miejscowości Moszna. Ogień pojawił się w budynku, w którym znajdowała się porodówka dla koni.

22 zwierzęta udało się bezpiecznie wyprowadzić.

Straty są ogromne - spalił się cały dach, a strop częściowo runął. Na poddaszu znajdowały się dwa służbowe mieszkania, ale na szczęście lokatorzy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. 

Stadnina w Mosznej to ośrodek hodowli m.in. koni sportowych. Jest położony w pobliżu zabytkowego pałacu.


