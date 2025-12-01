Do wypadku karetki pogotowia i auta osobowego doszło w poniedziałek w Ostrowcu Świętokrzyskim (woj. świętokrzyskie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło z winy kierowcy osobówki.

Ostrowiec Świętokrzyski: Wypadek karetki i auta osobowego. Cztery osoby w szpitalu / KPP Ostrowiec Świętokrzyski / Policja

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W poniedziałek ok. godz. 16:00 na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Zagłoby zderzyły się karetka pogotowia i auto osobowe.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach" - poinformowali policjanci.

Interia ustaliła, że osobówką kierował 59-latek. Jego pasażerką była 62-letnia kobieta. Karetką podróżowało trzech ratowników medycznych.

Ratownicy, a także 62-latka z osobówki, trafili do szpitala na badania.

/ KPP Ostrowiec Świętokrzyski / Policja

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze" - podkreślili ostrowieccy stróże prawa.