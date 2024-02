Krakowskie muzea wzbogaciły się dzisiaj o dzieła wybitnych polskich artystów, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Marty Deskur. W magistracie podpisano akt przekazania należącej do Teresy i Andrzeja Starmachów kolekcji sztuki dwóm placówkom: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Muzeum Fotografii.

Akt przekazania kolekcji dzieł sztuki MOCAK i MuFo / Jacek Skóra / RMF24

Od jakiegoś czasu o tym myśleliśmy i wiedząc, że niektóre z tych dzieł są wręcz ikoniczne dla powojennej sztuki polskiej, uważaliśmy, że to nasza powinność, żeby te prace przekazać do muzeów - mówił Andrzej Starmach. Robiliśmy wielokrotnie wystawy całej czy fragmentów naszej kolekcji. Stwierdziliśmy, że o wiele większy będzie pożytek, a my będziemy mieć o wiele większą radość, jeżeli znajdzie się ona w muzeach i tam będziemy to mogli oglądać.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że to wyjątkowa decyzja, bo "rzadko zdarza się, żeby ktoś nie sprzedawał a przekazywał dzieła takiej wartości".

Dostaliśmy prace kilkunastu najwybitniejszych tzw. klasyków modernizmu, czyli tych artystów, którzy po drugiej wojnie światowej stworzyli pewną rewolucję artystyczną, formalno-konceptualną i to oni odpowiadają w dużym stopniu za kształt współczesnej sztuki polskiej. Dla nas to ogromnie ważne - mówiła Maria Anna Potocka, dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

Dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie Marek Świca podkreślił, że dar Teresy i Andrzeja Starmachów w sposób znaczący wzbogaca muzealną kolekcję i to pierwszy tak wielki gest ze strony prywatnych kolekcjonerów.

Andrzej Starmach o przekazanych dziełach sztuki Jacek Skóra / RMF24

Do MOCAK-u z kolekcji Starmachów trafią dzieła Magdaleny Abakanowicz, Mirosława Bałki, Marka Chlandy, Marty Deskur, Stanisława Dróżdża, Władysława Hasiora, Juliana Jończyka, Tadeusza Kantora, Edwarda Krasińskiego, Piotra Lutyńskiego, Marzeny Nowak, Jerzego Nowosielskiego, Jadwigi Sawickiej, Mikołaja Smoczyńskiego i Grzegorza Sztwiertni.

Muzeum Fotografii wzbogaci się o prace: Tomasza Ciecierskiego, Marty Deskur, Piotra Jarosa, Andrzeja Lachowicza, Przemysława Pokryckiego, Roberta Rumasa, Jadwigi Sawickiej, Jacka Marii Stokłosy, Jana Tarasina, Andrzeja Wełmińskiego i Krzysztofa Zielińskiego.

Wystawę tych unikatowych dzieł będzie można oglądać od czwartku w Bunkrze Sztuki.

Andrzej Starmach / Jacek Skóra / RMF24

Teresa Starmach / Jacek Skóra / RMF24

Teresa i Andrzej Starmachowie zostali odznaczeni przez ministra kultury złotymi medalami "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Wręczył je wiceminister Andrzej Wyrobiec. Zwyczaj ofiarowywania cennych kolekcji państwowym i samorządowym instytucjom muzealnym to jedna z najpiękniejszych kart historii sztuki i muzealnictwa. Tak powstawały największe światowe muzea, a ich darczyńcy przeszli do historii - wskazał Wyrobiec. Ten gest donacji nie jest gestem nagłym. Wynika z wieloletniej działalności małżeństwa Starmachów na rzecz polskiej sztuki - podkreślił.