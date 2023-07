Policjanci zatrzymali 35-latka podejrzanego o udział w grupie przestępczej zajmującej się handlem mefedronem. To już 26. podejrzany w tej sprawie. Mężczyzna był kierowcą firmy przewozowej. Jak ustalili śledczy nabywał substancje psychotropowe, które rozprowadzał wśród klientów klubów i dyskotek w Małopolsce.

Zatrzymany mężczyzna / KWP Kraków / Policja

Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzenie do obrotu co najmniej 4 kg mefedronu o czarnorynkowej wartości 60 tys. zł. Według śledczych przestępczą działalność prowadził przez kilkanaście miesięcy.

Po zatrzymaniu przez policjantów z Krakowa i Brzeska mężczyzna został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany został objęty dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju i musiał zapłacić poręczenie majątkowe.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od września 2022 r. Do tej pory zatrzymano 26 osób, w tym szef narkotykowego gangu. Według prowadzących postępowanie podejrzani w ciągu dwóch lat przestępczej działalności, wprowadzili do obrotu nie mniej niż 350 kilogramów mefedronu. 14 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.