"Chciałabym zostać zaskoczona orędziem prezydenta Karola Nawrockiego, ale obawiam się, że będzie weto. Mamy na stole gotowy pakiet, przygotowywany od wielu miesięcy, i nagle na ostatniej prostej dowiadujemy się, że jest alternatywna propozycja, która jest niedoprecyzowana. Nie słyszałam zaniepokojenia w Brukseli w sprawie sytuacji w Polsce w kontekście SAFE" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się do zamieszania wokół unijnego programu SAFE. Pytana o krytykę tego programu przez prezydenta, szefowa Polski 2050 stwierdziła, że "wygląda na to, że nie chodzi o dialog, ale o to, by utrącić dobre rozwiązanie".