"Córki dancingu" A. Smoczyńskiej - "przegięte" w stronę kampowej przesady, przejaskrawionej ferii palety barw, niemalże żywcem wyrwane z objęć retro potańcówki. Momentami przesadzona stylizacja, spowita jest jednak w aurze surrealizmu, wypełniającej oniryczne przestrzenie. Specjalnie dla widzów 18. Mastercard OFF CAMERA przygotowaliśmy pokaz specjalny z udziałem twórców. Nie może Was zabraknąć 2 maja w MOS-ie!

Trwa Mastercard OFF CAMERA / Filip Radwański / Materiały prasowe

Specjalny pokaz "Córek dancingu" z udziałem twórców już dziś o 19:00 w MOS-ie - niepowtarzalna okazja, by zobaczyć kultowy film Agnieszki Smoczyńskiej i porozmawiać z ekipą!

Mastercard Special Screenings 02.05 - spotkaj twórców i aktorów po seansach festiwalowych hitów - m.in. "Pierce", "Sister Midnight", "Brzydka siostra", "Życie dla początkujących".

Chcecie posłuchać Leny Góry, poznać festiwalowy rozkład dnia lub potańczyć na DJ-secie Vizrila? Sprawdźcie, co jeszcze przygotowało dla Was Mastercard OFF CAMERA na 2 maja!

OFF NA MAKSA

Chcecie dowiedzieć się co słychać u Leny Góry, która zagrała w zeszłorocznym, zwycięskim "Imago" (reż. Olga Chajdas)? A może jesteście już po seansie "Światłoczułej"? Koniecznie przyjdźcie posłuchać rozmów w naszym Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej!

16:00 Maks Behr w rozmowie z Karoliną Bruchnicką

Przegląd sekcji, czyli na co do kina 02.05.2025r.?

Jaki film jest dobry na piątek? Kto, co lubi, ale żeby nie zostawiać Was bez odpowiedzi mamy dla Was propozycje - po filmie z każdej sekcji, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Miłego oglądania!

Sekcja Miłość zwycięży, której partnerem jest Twój Styl:

17:00 | "O czym wie Marielle" (reż. Frédéric Hambalek) | Kino Pod Baranami (Sala Niebieska)

Z sekcją Tylko spokojnie, której partnerem jest Lipton, PANI wracamy już 03.05!

Sekcją Oko za oko, której partnerami są zondacrypto, Rzeczpospolita

18:00 | "Stranger Eyes" (reż. Siew Hua Yeo) | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala mała)

Z sekcją Festiwalowe Hity, której partnerem jest Interia wracamy już 03.05!

Spotkaj wyjątkowych twórców podczas Mastercard Special Screening!

Wejdź głębiej w świat kina i poznaj ludzi, którzy je tworzą! Mastercard Special Screening to wyjątkowe seanse festiwalowe, po których masz szansę spotkać twórców i aktorów właśnie obejrzanego filmu. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć kulisy produkcji, zadać pytania i poczuć prawdziwego ducha festiwalu!

Pokazy Mastercard Special Screening 02.05.2025 r.

17:45 | "Pierce" | goście: Nelicia Low, Iza Igel

19:00 | "Córki dancingu" | goście: Agnieszka Smoczyńska, Michalina Olszańska, Andrzej Konopka, Jakub Kijowski

20:45 | "Brzydka siostra" | goście: Emilie Blichfeldt, Mariusz Włodarski

21:45 | "Życie dla początkujących" | goście: Paweł Podolski, Michał Sikorski, Anna Wereda, Alicja Gancarz, Bartłomiej Kotschedoff

Vizril x Mastercard OFF CAMERA | DJ-set Juliana Świeżewskiego na Poczcie Głównej

Po doskonałym przyjęciu aktorskiego DJ-skiego setu Kwiatów Polskich, mamy dla Was niespodziankę! Vizril x Mastercard OFF CAMERA w Klubie Spotkań Poczta Główna już 2 maja 2025 roku! Wpadajcie licznie, zabierajcie znajomych!

Julian Świeżewski, czyli Vizril - Former Actor, Future DJ, zagra jako gość specjalny podczas piątkowej imprezy w klubie muzycznym festiwalu Poczta Główna w trakcie House Music Night x Mastercard OFF CAMERA. Start imprezy o 22:00 2 maja 2025 roku, natomiast set Vizrila rozpocznie się o 00:30.

Wstęp: 10 zł

Osoby posiadające akredytację lub bilet Mastercard OFF CAMERA - wstęp bezpłatny!