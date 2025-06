Kraków oddaje hołd Jerzemu Stuhrowi. Od 3 do 6 lipca 2025 roku Kraków stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia - festiwalu Stuhralia, poświęconego pamięci Jerzego Stuhra, wybitnego aktora, reżysera, pedagoga i społecznika. W pierwszą rocznicę śmierci artysty, rodzina, przyjaciele oraz miasto Kraków zapraszają do wspólnego świętowania jego dorobku i wartości, które reprezentował.

Program Stuhraliów - dzień po dniu

3 lipca: Koncert "Od Kilara do Kilera" na Scenie STU

Festiwal otworzy koncert muzyki filmowej i teatralnej "Od Kilara do Kilera" w Teatrze Scena STU (godz. 19:00). To właśnie na tej scenie Jerzy Stuhr debiutował w 1968 roku. Orkiestra Kameralna Fresco Sonare pod batutą Moniki Bachowskiej, z udziałem Barbary Stuhr, Sary Kociołek, Dominika Mironiuka i kompozytora Adriana Konarskiego, wykona utwory z najważniejszych filmów i spektakli Jerzego Stuhra. Wieczór poprowadzi Maciej Stuhr. [ Bilety dostępne w kasie Teatru STU ]

4 lipca: Wystawa i kultowa "Seksmisja" w Wieliczce

O godz. 16:00 w Muzeum Podgórza otwarta zostanie wystawa "Pokój Podgórzanina - Stuhrowie", prezentująca rodzinne pamiątki i historię rodu Stuhrów [Wstęp wolny].

Wieczorem (godz. 19:00) w Kopalni Soli "Wieliczka" odbędzie się uroczyste otwarcie festiwalu i pokaz filmu "Seksmisja" Juliusza Machulskiego - z udziałem Macieja Stuhra, Olgierda Łukaszewicza, Juliusza Machulskiego i Mariana Leśnego. Spotkanie poprowadzi Maria Malatyńska. [ Bilety na stronie Kopalni Soli "Wieliczka". ]

5 lipca: Sympozjum, spektakle i wystawy

Godz. 11:00, Akademia Sztuk Teatralnych - Sympozjum "Jerzy Stuhr i Jego Mitteleuropa" z udziałem m.in. Anny Polony, Pawła Edelmana, Feliksa Falka, Jerzego Fedorowicza, Juliusza Machulskiego i Olgierda Łukaszewicza. [Bezpłatne wejściówki w kasie AST].

Godz. 14:30, Kino Pod Baranami w ASP - Seans "Mieszczanin szlachcicem" (reż. Jerzy Stuhr) z udziałem Macieja Stuhra i Jerzego Fedorowicza.

(reż. Jerzy Stuhr) z udziałem Macieja Stuhra i Jerzego Fedorowicza. Godz. 17:00, Kino Pod Baranami w ASP - Seans "Duże zwierzę" (reż. Jerzy Stuhr) z udziałem Anny Dymnej i Pawła Edelmana.

(reż. Jerzy Stuhr) z udziałem Anny Dymnej i Pawła Edelmana. Godz. 19:15, Kino Pod Baranami w ASP - Seans "Wodzirej" (reż. Feliks Falk) z udziałem Feliksa Falka i Jana Kantego-Pawluśkiewicza. [Bilety na kinopodbaranami.pl.]

Godz. 18:30, Pałac Krzysztofory - Otwarcie wystawy malarstwa Marianny Stuhr "Ku pamięci", prezentującej emocje artystki związane z odejściem ojca. [Wstęp na otwarcie za zaproszeniami, wystawa czynna do 3 sierpnia.]

6 lipca: Filmowe zakończenie

Godz. 14:30, Kino Pod Baranami w ASP - Seans "Shrek" z kultowym dubbingiem Jerzego Stuhra i udziałem Zbigniewa Zamachowskiego.

z kultowym dubbingiem Jerzego Stuhra i udziałem Zbigniewa Zamachowskiego. Godz. 17:00, Kino Pod Baranami w ASP - Seans "Spis cudzołożnic" (reż. Jerzy Stuhr) z udziałem Anny Radwan.

(reż. Jerzy Stuhr) z udziałem Anny Radwan. Godz. 19:00, Kino Pod Baranami w ASP - Seans "Historie miłosne" (reż. Jerzy Stuhr) z udziałem Pawła Edelmana.[ Bilety na kinopodbaranami.pl. ]





Goście i wydarzenia towarzyszące

Wśród gości festiwalu znajdą się m.in.

Anna Dymna,

Anna Radwan,

Anna Polony,

Juliusz Machulski,

Paweł Edelman,

Feliks Falk,

Olgierd Łukaszewicz,

Jerzy Fedorowicz,

Jan Kanty-Pawluśkiewicz,

Zbigniew Zamachowski,

Łukasz Maciejewski,

Maria Malatyńska.

Stuhralia to nie tylko święto kina i teatru, ale także wyraz wdzięczności wobec Jerzego Stuhra za jego działalność społeczną. Artysta był założycielem i ambasadorem Fundacji Unicorn, wspierającej osoby z chorobami onkologicznymi.

Bilety i dostępność

Bilety na koncert i pokazy filmowe można kupić na stronach Teatru STU, Kina Pod Baranami, Kopalni Soli "Wieliczka" oraz Akademii Sztuk Teatralnych. Wstęp na sympozjum i wystawy jest bezpłatny (wymagane wejściówki).

