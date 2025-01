28 stycznia poznamy laureata lub laureatkę Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego - wyróżnienia od lat przyznawanego wybitnym młodym aktorom. Dziś ogłoszono listę nominowanych. Są to: Sandra Drzymalska, Michalina Olszańska, Filip Pławiak, Jędrzej Hycnar i Julian Świeżewski.

Filip Pławiak na planie "Białej odwagi" Marcina Koszałki / Adam Golec / Materiały prasowe

Za jakie role doceniono nominowanych?

Sandrę Drzymalską doceniono za tytułową rolę w filmie "Simona Kossak" w reżyserii Adriana Panka. Michalinę Olszańską nominowano za występ w obrazie "Kulej. Dwie strony medalu" Xawerego Żuławskiego - wcieliła się tam w postać żony głównego bohatera.

Filip Pławiak i Julian Świeżewski mają nominacje za role w "Białej odwadze" Marcina Koszałki. Zagrali w nim braci z góralskiego rodu Zawratów - Andrzeja i Maćka. Z kolei Jędrzeja Hycnara kapituła nagrody dostrzegła dzięki roli w kryminalnym "Napadzie" Michała Gazdy.

To zarówno opowieść o ludziach, którzy próbują zmieniać swoje życie i starają się odkupić swoje winy, jak również historia o moralności. O tym, co jest dobre, a co złe i gdzie jest przestrzeń pomiędzy - podkreślał aktor w wywiadzie dla RMF FM.

Do kogo w przeszłości trafiała nagroda im. Cybulskiego?

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego zostanie wręczona 28 stycznia na gali w warszawskim kinie Iluzjon. W ubiegłym roku to wyróżnienie trafiło do Tomasza Włosoka za rolę w "Zielonej granicy" Agnieszki Holland.

W poprzednich latach wśród nagradzanych byli m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Marek Kondrat, Krzysztof Majchrzak, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Dorota Segda, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Maciej Stuhr, Magdalena Popławska, Marta Nieradkiewicz, Magdalena Koleśnik oraz Eryk Kulm jr.

Zdobywca Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego otrzymuje statuetkę projektu wybitnego polskiego artysty Pawła Althamera oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł ufundowaną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Pierwszym laureatem Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego był Daniel Olbrychski.