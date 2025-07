Jakub Matulka i Damian Syty (Skoda Fabia RS Rally2) odnieśli przekonujące zwycięstwo w Valvoline Rajdzie Małopolski (10-12 lipca) – czwartej rundzie sezonu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP). Dla 25-letniego kierowcy to już trzeci w tym sezonie triumf w krajowym czempionacie. Na drugim miejscu rywalizację zakończyli Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia RS Rally2), wolniejsi od zwycięzców o 40,9 s. Na najniższym stopniu podium stanęli Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia RS Rally2, +1:01,7 s).

Valvoline Rajd Małopolski 2025 / Materiały prasowe

Odbywający się od 2021 roku Valvoline Rajd Małopolski po raz trzeci rozegrano w randze rundy RSMP i HRSMP (mistrzostwa historyczne). Tegoroczna odsłona zawodów miała także międzynarodowy status, ponieważ włączono ją do kalendarza FIA CEZ (mistrzostwa strefy Europy Centralnej). Ponadto zawody odbyły się jako impreza kandydująca do rajdowego pucharu Europy (FIA ERT).



Na starcie stanęło 97 załóg, w tym 47 zgłoszonych w ramach rundy RSMP. 28 duetów walczyło w HRSMP, a 38 to załogi uczestniczące w Rajdowych Mistrzostwach Południa - cyklu rajdów okręgowych.



Łączna długość trasy rajdu wyniosła 499 km, z czego 137,4 km to łączny dystans szesnastu asfaltowych odcinków specjalnych wytyczonych w okolicach Wadowic, Myślenic i Makowa Podhalańskiego.





Komplet punktów dla lidera

Rywalizacja ruszyła w czwartkowy wieczór w Myślenicach. Pierwszymi liderami klasyfikacji generalnej zostali Matulka i Syty. Na kolejnych oesach zwycięzcy dwóch pierwszych rund RSMP - Rajdów Świdnickiego i Nadwiślańskiego - sukcesywnie zwiększali przewagę nad rywalami.



W czwartek byli najszybsi na trzech z czterech rozegranych odcinków specjalnych. Z kolei w piątek wszystkie pięć oesów ukończyli w pierwszej trójce, w tym trzy wygrali. W najdłuższym, sobotnim etapie zawodów Matulka i Syty mieli już wyraźną przewagę i nie musieli nadmiernie forsować tempa. Zanotowali jednak najlepsze rezultaty na czterech z siedmiu prób, w tym na kończącym rajd, dodatkowo punktowanym Power Stage.





Valvoline Rajd Małopolski 2025 / Materiały prasowe

W Makowie Podhalańskim Matulka dopisał do swojego dorobku czwarty w karierze triumf w rajdzie zaliczanym do kalendarza krajowego czempionatu i jednocześnie ósme podium w tym cyklu.



Grzegorz Grzyb i Adam Binięda zajęli drugie miejsce, tracąc blisko 41 sekund. Trzykrotny mistrz Polski wygrał tylko jeden oes, ale na pozostałych jechał równo i ani razu nie wypadł poza pierwszą czwórkę. Dla Grzyba to już 57. w karierze podium w rundzie RSMP.



Na trzeciej pozycji finiszowali Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (+1:10,7 s). W czołowej piątce uplasowali się jeszcze Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot (Skoda Fabia RS Rally2, +1:51,6 s) oraz Jakub Ulanowski i Patryk Kielar (Ford Fiesta Rally3, +8:21,8 s) - najlepsi w klasie 3.





Górny górą w „ośce”

Do mety nie dotarli dotychczasowi wiceliderzy RSMP - Jakub Brzeziński i Jakub Gerber, którzy na OS 12 urwali koło w swoim Citroenie C3 Rally2. W zawodach nie wystartowali jego ubiegłoroczni zwycięzcy - bracia Jarek i Marcin Szejowie. Obrońcy tytułu mistrzów Polski rozbili swój samochód na testach przed rajdem.

Valvoline Rajd Małopolski 2025 /Materiały prasowe

W klasyfikacji 2WD (samochody z napędem na jedną oś) trzecie w sezonie zwycięstwo odnieśli Marcin Górny i Mateusz Martynek (Peugeot 208 Rally4).



W Valvoline Rajdzie Małopolski Matulka i Syty zdobyli komplet punktów (35) i umocnili się na prowadzeniu w tabeli mistrzostw. Grzyb i Binięda zapisali na swoje konto 28 punktów, w tym cztery za Power Stage. Byśkiniewicz z Siatkowskim wzbogacili się o 23 "oczka".



Po czterech z siedmiu rund sezonu w tabeli wyraźnie prowadzą Matulka i Syty (130 pkt). Za nimi sklasyfikowani są Grzyb z Biniędą (78 pkt), Kołtun i Pleskot (64 pkt), Brzeziński i Gerber (61 pkt) oraz Byśkiniewicz i Siatkowski (59 pkt). W trzech ostatnich rundach sezonu do zdobycia pozostało łącznie 122,5 pkt.



Kolejną rundą krajowego czempionatu będzie Marma 34. Rajd Rzeszowski (7-9 sierpnia 2025).

Valvoline Rajd Małopolski 2025 / Materiały prasowe

Valvoline Rajd Małopolski – klasyfikacja końcowa:

1. Matulka/Syty (Škoda Fabia RS Rally2) 1:21:48.0 s

2. Grzyb/Binięda (Škoda Fabia RS Rally2) +40.9 s

3. Byśkiniewicz/Siatkowski (Škoda Fabia Rally2) +1:01.7 s

4. Kołtun/Pleskot (Škoda Fabia RS Rally2) +1:51.6 s

5. Ulanowski/Kielar (Ford Fiesta Rally3) +8:21.8 s

6. Górny/Martynek (Peugeot 208 Rally4) +9:46 s

7. Rachfał/Mroszczyk (Peugeot 208 Rally4) +12:04.6 s

8. Kowal/Lenkowski (Ford Fiesta Rally3) +13:16.7 s

9. Šandrej/Lejko (Mitsubishi Lancer Evo IX) +13:30.8 s

10. Hurko/Janasz (Ford Fiesta R200) +14:16.7 s





Valvoline Rajd Małopolski 2025 / Materiały prasowe

Valvoline Rajd Małopolski – klasyfikacja końcowa 2WD:

1. Górny/Martynek (Peugeot 208 Rally4) 1:31:34.0 S

2. Rachwał/Mroszczyk (Peugeot 208 Rally4) +2:18.6 s

3. Hurko/Janasz (Ford Fiesta R200) +4:30.7 s

4. Mularczyk/Marczewski (Citroen DS3 R3T Max) +4:36.4 s

5. Januchta/Matuszczyk (Citroen C2 R2) +4:38.6 s



RSMP 2025 – punktacja po Valvoline Rajdzie Małopolski (runda 4/7):

1. Matulka/Syty 130 pkt

2. Grzyb/Binięda 78 pkt

3. Kołtun/Pleskot 64 pkt

4. Brzeziński/Gerber 61 pkt

5. Byśkiniewicz/Siatkowski 59 pkt

6. Szeja/Szeja 53 pkt

7. Piotr Krotoszyński 43 pkt

8. Marczyk/Gospodarczyk 35 pkt

9. Ulanowski/Kielar 33 pkt

10. Górny/Martynek 29 pkt



RSMP 2025 – punktacja 2WD po Valvoline Rajdzie Małopolski (runda 4/7):

1. Górny/Martynek 103 pkt

2. Mularczyk/Marczewski 99 pkt

3. Janowski/Grzenia 73 pkt

4. Hurko/Janasz 64 pkt

5. Prus/Lisicki 59 pkt

