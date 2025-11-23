W niedzielne popołudnie mieszkańców Gorlic (woj.małopolskie) zaskoczyła poważna awaria sieci energetycznej. Bez prądu została nie tylko część miasta, ale także gorlicka elektrociepłownia, co spowodowało zakłócenia w dostawie ogrzewania i ciepłej wody. Problemy dotknęły również lokalne instytucje kulturalne, w tym kino. Odwołano spektakle i seanse filmowe.

Mieszkańcy Gorlic muszą się mierzyć z brakiem prądu i ogrzewania / Shutterstock

W niedzielę po godzinie 16:00 Urząd Miejski w Gorlicach poinformował o poważnej awarii sieci energetycznej. W jej wyniku gorlicka elektrociepłownia została pozbawiona zasilania.

"Informujemy, że w związku z awarią sieci energetycznej elektrociepłownia została pozbawiona zasilania, co powoduje zakłócenia w dostawie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Mieszkańcy bez prądu i ciepłej wody

Awaria dotknęła znaczną część miasta. Mieszkańcy muszą mierzyć się nie tylko z brakiem prądu, ale także z utrudnieniami w dostępie do ogrzewania i ciepłej wody.



Służby techniczne Tauron Polska Energia S.A. pracują nad jak najszybszym usunięciem usterki. "Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za Państwa cierpliwość" - czytamy w komunikacie urzędu.

Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie całkowicie usunięta.

Odwołany spektakl w Gorlickim Centrum Kultury

Brak prądu dotknął także Gorlickie Centrum Kultury, gdzie miał się dziś odbyć kolejny spektakl "Ania z Zielonego Wzgórza". Z powodu awarii wydarzenie zostało odwołane.



Odwołane zostały także seanse filmowe w gorlickim kinie Legenda.