Decyzji oczekiwano od wielu miesięcy, ale Watykan wciąż zwlekał. Stolica Apostolska ogłosiła w środę, że to kard. Grzegorz Ryś będzie nowym metropolitą krakowskim i następcą abp. Marka Jędraszewskiego. Potwierdziły się informacje RMF FM o planowanej nominacji dla kard. Rysia - dotychczasowego metropolity łódzkiego.
- Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, złożył rezygnację z urzędu pod koniec czerwca 2024 roku.
- Decyzja o rezygnacji była związana z osiągnięciem przez duchownego wieku emerytalnego - abp Jędraszewski 24 lipca 2024 roku skończył 75 lat.
- Dzisiaj ogłoszono nazwisko nowego metropolity krakowskiego - Kościół ma już oficjalnego następcę abp. Jędraszewskiego.
Decyzję Ojca Świętego Leona XIV ogłosiła w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Jednocześnie papież przyjął rezygnację abp. Marka Jędraszewskiego z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego.
Pod koniec czerwca 2024 roku abp Marek Jędraszewski poinformował, że złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Urodzony 24 lipca 1949 roku duchowny w zeszłym roku skończył 75 lat.
Abp Jędraszewski pełnił funkcję metropolity krakowskiego od 2017 roku. Wcześniej przez pięć lat był metropolitą łódzkim. Pełnił również funkcję biskupa pomocniczego poznańskiego.
Nowy metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś, urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 1988 roku.
We wrześniu 2011 roku został biskupem, a sześć lat później arcybiskupem.
30 września 2023 roku został wyniesiony do godności kardynała. Jego dewizą biskupią są słowa: "Virtus in infirmitate" (Moc w słabości).
Kard. Ryś to były rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
W latach 2011-2017 był biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej, a od 2017 roku pełnił funkcję arcybiskupa metropolity łódzkiego. W latach 2020-21 był administratorem apostolskim diecezji kaliskiej.
W Konferencji Episkopatu Polski kard. Grzegorz Ryś pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Ponadto wchodzi w skład Rady Stałej, Rady ds. Ekumenizm, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Rady ds. Rodziny.