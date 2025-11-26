Decyzji oczekiwano od wielu miesięcy, ale Watykan wciąż zwlekał. Stolica Apostolska ogłosiła w środę, że to kard. Grzegorz Ryś będzie nowym metropolitą krakowskim i następcą abp. Marka Jędraszewskiego. Potwierdziły się informacje RMF FM o planowanej nominacji dla kard. Rysia - dotychczasowego metropolity łódzkiego.

/ RMF FM

Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, złożył rezygnację z urzędu pod koniec czerwca 2024 roku.

Decyzja o rezygnacji była związana z osiągnięciem przez duchownego wieku emerytalnego - abp Jędraszewski 24 lipca 2024 roku skończył 75 lat.

Dzisiaj ogłoszono nazwisko nowego metropolity krakowskiego - Kościół ma już oficjalnego następcę abp. Jędraszewskiego.

Decyzję Ojca Świętego Leona XIV ogłosiła w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Jednocześnie papież przyjął rezygnację abp. Marka Jędraszewskiego z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego.

Pod koniec czerwca 2024 roku abp Marek Jędraszewski poinformował, że złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Urodzony 24 lipca 1949 roku duchowny w zeszłym roku skończył 75 lat.

Abp Jędraszewski pełnił funkcję metropolity krakowskiego od 2017 roku. Wcześniej przez pięć lat był metropolitą łódzkim. Pełnił również funkcję biskupa pomocniczego poznańskiego.

Konferencja w krakowskiej kurii / Maciej Sołtys / RMF FM

Kard. Grzegorz Ryś nowym metropolitą krakowskim

Nowy metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś, urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 1988 roku.

We wrześniu 2011 roku został biskupem, a sześć lat później arcybiskupem.

30 września 2023 roku został wyniesiony do godności kardynała. Jego dewizą biskupią są słowa: "Virtus in infirmitate" (Moc w słabości).

Kard. Ryś to były rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

W latach 2011-2017 był biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej, a od 2017 roku pełnił funkcję arcybiskupa metropolity łódzkiego. W latach 2020-21 był administratorem apostolskim diecezji kaliskiej.

W Konferencji Episkopatu Polski kard. Grzegorz Ryś pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Ponadto wchodzi w skład Rady Stałej, Rady ds. Ekumenizm, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Rady ds. Rodziny.