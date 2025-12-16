​Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odwiedzi w czwartek Polskę, gdzie spotka się z szefem resortu obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i sojuszniczymi żołnierzami - poinformowała PAP, powołując się na źródła zbliżone do Ministerstwa Obrony Narodowej. Tego samego dnia ogłoszona ma zostać pełna gotowość polskich baterii Patriot.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w czwartek przyjedzie do Polski (zdjęcie poglądowe) / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

Informację o planowanej wizycie Ruttego jako pierwszy podał Polsat News.

Cel wizyty szefa NATO

Jak wynika z informacji PAP, Rutte ma się spotkać z Kosiniakiem-Kamyszem i odwiedzić żołnierzy NATO stacjonujących w Bemowie Piskim (Warmińsko-Mazurskie). W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

"Ma zostać ogłoszona pełna gotowość bojowa dwóch systemów Patriot"

Także w czwartek ma zostać ogłoszona pełna gotowość bojowa dwóch bojowych systemów obrony powietrznej Patriot, które na co dzień są wykorzystywane przez żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej operującej na terenie całego kraju. Jedna z baterii rozmieszczona jest w mazowieckim Sochaczewie.

Zbliżone do MON źródło zastrzegł jednak, że program wizyty sekretarza generalnego nie jest jeszcze w pełni znany.