FACTORY Kraków i Futura Park zyskały szybki dojazd dzięki powstającej północnej obwodnicy Krakowa. Sprawne połączenie drogowe daje możliwość jeszcze lepszego dotarcia do największego outletu w południowej Polsce i popularnego parku handlowego nie tylko krakowianom, ale też mieszkańcom mniejszych miejscowości regionu i turystom. W ubiegłym roku oba centra odwiedziło łącznie blisko 7 mln klientów, w tym również mieszkańcy innych państw europejskich i kontynentów. Wiosną w outlecie FACTORY zaplanowano otwarcie trzech nowych salonów marek premium.

/ Materiały prasowe

FACTORY Kraków wraz z parkiem handlowym Futura tworzą jedną z najlepiej rozpoznawalnych stref zakupowych w regionie. To połączenie ponad setki salonów outletowych popularnych marek premium i średniego segmentu w stale obniżonych cenach do nawet 70 procent oraz 30 sklepów parku handlowego z regularną ofertą równie pożądanych marek. Do tego punkty usługowe, strefa restauracyjna i market spożywczy Biedronka, a w bezpośrednim sąsiedztwie również market budowlany Leroy Merlin.

/ Materiały prasowe

Komfortowych dojazd i przestronne parkingi

Nasze centra znajdują się w sąsiedztwie wyjazdu z obwodnicy i autostrady A4, a to oznacza możliwość szybkiego dotarcia na zakupy nie tylko z samego Krakowa, ale i wielu miejscowości regionu w zaledwie kilkanaście minut. Zapraszamy również turystów przylatujących na lotnisko w Balicach, od którego dzieli nas zaledwie 10 minut, a także kierowców, ich rodziny i przyjaciół przemierzających trasy w kierunku Warszawy, Zakopanego i Rzeszowa - mówi Agnieszka Kasprzyk-Oleksy, dyrektorka outletu FACTORY i parku handlowego Futura w NEINVER.

Na miejscu czeka 1400 miejsc parkingowych i 30 stanowisk dla rowerów wraz ze stacją do drobnych napraw. Są też ładowarki dla aut elektrycznych. I oczywiście pełen zestaw sklepów czołowych marek światowych i lokalnych.

/ Materiały prasowe

Królestwo najlepszych marek w outletowych cenach FACTORY

Salony outletowe FACTORY Kraków oferują produkty niemal wszystkich kategorii od ubrań i butów dla kobiet, mężczyzn i dzieci, przez akcesoria, bieliznę i kosmetyki, po artykuły dla domu. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

Kobiety i mężczyźni, stawiający na wysokiej jakości, sprawdzone marki, mają tu w czym wybierać. Dla nich swoje drzwi otwierają codziennie: Calvin Klein, Boss, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Marc O’Polo, United Colors of Benetton, Ochnik, Only, Solar oraz Vistula, Wólczanka i Bytom.

Miłośnicy sportu i outdoorowych aktywności mogą odwiedzić salony adidas, Nike, Puma, Rossignol, 4F, Trespass, Asics, Alpine Pro, Mountain Warehouse, Jack Wolfskin czy Regatta.

Zawiedzeni z pewnością nie będą też kochający dżins, bo dla nich swoją ofertę prezentują tam Levi’s, Pepe Jeans, Mustang Jeans , Lee Wrangler, Lee Cooper, Big Star, Cross Jeans, czy Diverse.

Problemem nie będzie również dobranie butów w salonach Clarks, Converse, Crocs, Ecco, New Balance, Ryłko, Timberland, Salomon, czy Skechers.

Na deser proponujemy także salony z biżuterią Apart, W.Kruk i Yes oraz bielizną Calzedonia, Change Lingerie, Gatta i Italian Fashion.

Po kosmetyki można wybrać się do The Comsetics Company Store czy w Rossmanna.

Do tego akcesoria i galanteria skórzana w Guess Accessories, Ochnik, Puccini oraz Wittchen i Wittchen Travel.

Jest też Tefal, Villeroy & Boch, Dajar i Homla z artykułami dla domu.

Najmłodszych ubierzemy w Guess Kids, Benettonie i sklepach wielu innych marek, posiadających w swoim asortymencie działy dla dzieci.

Wiosną zadebiutują u nas trzy nowe sklepy z segmentu premium. To niemiecka Wellsnsteyn, specjalizująca się w kurtkach i płaszczach wysokiej jakości, Made im M z ofertą ubrań i akcesoriów dla eleganckich kobiet oraz włoska marka obuwnicza Baldinini. Zakupy w FACTORY to wspaniała przygoda, poszukiwanie okazji, najlepsze marki i rozsądne ceny. Jestem przekonana, że nowe sklepy doskonale wpiszą się w te pełną energii ścieżkę zakupową - mówi Agnieszka Kasprzyk-Oleksy.

Zajrzy do FACTORY: https://krakow.factory.pl/pl

/ Materiały prasowe

Dopełnienie outletowych poszukiwań w Futurze

Zakupy w Futura Parku doskonale uzupełniają listę potrzeb odwiedzających tę popularną strefę zakupów. Od multibrandowego Half Price, przez buty w CCC, Deichmann, czy Martes Sport, po kosmetyki w Douglasie i Hebe, elektronikę w RTV EURO AGD, a także ubrania w Carry, Sinsay i C&A.

Miłośnicy zwierząt mogą zajrzeć do Maxi Zoo.

Jest też dyskont niespożywczy Pepco oraz słynna Biedronka na codzienne zakupy.

Warto pamiętać też o Smyku dla najmłodszych i aptece Super - Pharm.

Odwiedź Futura Park Kraków: https://krakow.futurapark.pl/pl

/ Materiały prasowe

FACTORY i Futura Kraków zapraszają też do strefy restauracyjnej z ofertą kuchni z różnych stron świata oraz licznych punktów usługowych - od kantoru wymiany walut, po punkt poprawek krawieckich. Dla najmłodszych dostępne są place zabaw i pokoje rodzinne. Miłośnicy czworonogów mogą zabrać na zakupy swojego pupila.

Zarządcą FACTORY Kraków i Futura Parku jest NEINVER, czołowy zarządca, inwestor i operator rynku centrów outletowych w Europie, twórca marek FACTORY i The Style Outlets.