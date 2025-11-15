Toyota przygotowała specjalną ofertę wyprzedażową. W salonach marki w całym kraju, w tym w Toyota Romanowski Kraków przy ul. Zakopiańskiej 68, dostępna jest szeroka gama modeli i wersji samochodów w atrakcyjnie obniżonych cenach. Na uwagę zasługuje również krótki czas oczekiwania na zamówione auta i niższy podatek dla firm.

Klienci mogą skorzystać z oferty wyprzedażowej i wysokich rabatów na najpopularniejsze modele. Samochody dostępne są z bardzo krótkim czasem oczekiwania na zamówiony egzemplarz. W dniach 17-22 listopada w salonie Toyota Romanowski Kraków odbędą się Dni Otwarte Wyprzedaży Toyoty, podczas których prezentowana będzie pełna gama modeli objętych rabatami oraz oferta finansowania. Na odwiedzających czeka również rabat o wartości do 1 000 zł na zakup kół zimowych przy zakupie samochodu w trakcie wydarzenia.

Warto też zwrócić uwagę na produkty finansowe marki. Można skorzystać m.in. z Leasingu KINTO One z niskimi miesięcznymi ratami, ubezpieczyć samochód na atrakcyjnych warunkach, a także nabyć akcesoria dodatkowe w promocyjnych cenach. Przedsiębiorcy, którzy nabędą hybrydę lub hybrydę plug-in Toyoty jeszcze w 2025 roku, mogą skorzystać z tegorocznych limitów amortyzacji, co wiąże się z niższym podatkiem.



Miejskie bestsellery z wysokimi rabatami

W przypadku najmniejszej w gamie Toyoty Aygo X zwiększono rabaty na wersje Comfort oraz Style z manualną skrzynią biegów. Aygo X Comfort kosztuje teraz od 63 900 zł, czyli aż 8000 mniej od ceny katalogowej. Samochód w standardzie ma system multimedialny Toyota Touch 3 z 9-calowym kolorowym ekranem dotykowym, kamerę cofania, kierownicę obszytą skórą oraz najnowsze systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

Miejski hatchback Yaris w ofercie wyprzedażowej dostępny jest w obu hybrydowych wariantach, a klienci najwięcej zyskają, wybierając wersję Comfort z układem o mocy 116 KM. Samochód z rocznika 2025 kosztuje od 89 400 zł (14 500 zł mniej od ceny katalogowej), a na liście wyposażenia znajdziemy m.in. 15-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację, 9-calowy ekran systemu multimedialnego, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto oraz systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Nawet 15 200 zł rabatu można zyskać, decydując się na najpopularniejszego reprezentanta segmentu B-SUV w Polsce - Yarisa Cross. Najlepszą ofertą przygotowano dla odmiany Executive z wydajnym układem 1.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 130 KM z inteligentnym napędem na wszystkie koła AWD-i. W takiej konfiguracji auto kosztuje od 133 700 zł i już w standardzie ma 18-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację dwustrefową z Nanoe-X, podgrzewaną kierownicę oraz cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12,3-cala).

/ Materiały prasowe

Corolla i Corolla Cross w obniżonych cenach

Corolla to najczęściej wybierany model w Polsce od 2021 roku, a w wyprzedaży rocznika obniżono ceny samochodów z nadwoziami Sedan oraz TS Kombi. Praktyczna i rodzinna Corolla TS Kombi to rabat nawet do 13 500 zł za topową odmianę Executive. Samochody ze 140-konną hybrydą kosztują od 119 000 zł w wersji Comfort, a ceny aut z układem 2.0 Hybrid o mocy 178 KM rozpoczynają się od 146 100 zł w wersji Style.

Corolla Sedan z wydajnym układem 1.8 Hybrid o mocy 140 KM kosztuje od 116 100 zł, a największy rabat w wysokości 10 200 zł dotyczy efektownej odmiany GR SPORT. U dilerów dostępne są też ostatnie egzemplarze wybranych wersji Corolli Sedan z 2024 roku produkcji z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM w cenie od 98 900 zł.

Wyprzedażą rocznika 2025 objęto także nową Corollę Cross we wszystkich odmianach. Samochód kosztuje od 133 800 zł, a największy rabat (12 300 zł) otrzymała wersja Style z napędem 1.8 Hybrid (140 KM). Rodzinny SUV w tym wariancie wyceniono na 145 600 zł. Samochód ma bardzo bogate wyposażenie, które obejmuje elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z systemem ICS, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) z SEA, przesuwany podłokietnik przedni oraz nakładki progowe i siatkę bagażnika.

/ Materiały prasowe

Toyota C-HR od 119 800 zł

Toyota C-HR, czyli najchętniej wybierany crossover na polskim rynku, w specjalnej ofercie otrzymał wysokie rabaty dla wszystkich napędów i wersji wyposażenia. Cennik otwiera odmiana Comfort z napędem 1.8 Hybrid o mocy 140 KM, która kosztuje 119 800 zł (21 100 zł mniej od ceny katalogowej). Wyposażenie tej wersji obejmuje automatyczne światła drogowe (AHB), kamerę cofania, system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12,3") oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym HD, nawigacją Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych.

Wyprzedaż w salonach Toyoty to także doskonały moment na zakup Toyoty C-HR z napędem Plug-in Hybrid o mocy 223 KM. U dilerów dostępne są ostatnie egzemplarze tego modelu z rocznika 2024 w bogato wyposażonej wersji Style. Samochód po rabacie w wysokości 40 000 zł kosztuje 145 900 zł i w standardzie ma m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, przednie i tylne czujniki parkowania, przyciemniane szyby tylne oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją automatycznego hamowania (RCTAB). Na Toyotę C-HR Plug-in Hybrid z 2025 roku produkcji w wersjach Style, Executive, GR SPORT i Tokyo Edition obowiązuje rabat w wysokości 20 000 zł.

Napędzany tym samym układem Plug-in Hybrid Prius z rocznika 2025 dostępny jest w bogato wyposażonych wersjach Prestige oraz Executive z rabatem w wysokości 26 000 zł. Odmiana Prestige ma system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem 12,3", klimatyzację dwustrefową, systemy Toyota Safety Sense i matrycowe reflektory LED, podgrzewaną kierownicę oraz elektrycznie unoszone drzwi bagażnika i kosztuje teraz 179 900 zł. Prius Executive (196 900 zł) ma m.in. ponadto dach panoramiczny, wentylowane fotele przednie, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni czy zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park.

/ Materiały prasowe

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid z rabatem 30 000 zł

W związku z wyprzedażą rocznika 2025 obniżono ceny Toyoty RAV4. Rodzinny SUV z najmocniejszą z układem hybrydowym typu plug-in o mocy 306 KM kosztuje od 215 200 zł, a najwięcej można zyskać decydują się na wersję Style, która po rabacie w wysokości 30 000 zł została wyceniona na 244 900 zł. Ten wariant to m.in. tapicerka ze skóry naturalnej, wentylowane fotele, wyświetlacz projekcyjny HUD na przedniej szybie i sterowany elektrycznie dach panoramiczny.

Powiększono rabaty także dla RAV4 z pełną hybrydą. Samochód kosztuje od 166 100 zł, a najwięcej można zyskać decydując się na wersję GR SPORT. Rodzinny SUV ma napęd na cztery koła AWD-i oraz 222 KM mocy. Topowa odmiana inspirowana sukcesami zespołu TOYOTA GAZOO Racing wyróżnia się efektownymi 19-calowymi felgami, zmienionymi zderzakami, nadkolami i progami w kolorze fortepianowej czerni, lakierowanym grillem i tylnym dyfuzorem GR SPORT, kosztuje od 209 700 zł.

/ Materiały prasowe

Elektryczna Toyota bZ4X z korzyścią do 92 000 zł

Specjalna wyprzedaż w salonach Toyoty to świetna okazja do zakupu samochodu z napędem elektrycznym. Komfortowy i pojemny SUV bZ4X dostępny w wersji z napędem na przednie koła (204 KM) lub z inteligentnym napędem na wszystkie koła XMODE (218 KM) we wszystkich wersjach otrzymał rabat w wysokości 50 000 zł. Ceny aut z rocznika 2025 startują od 143 900 zł za bZ4X Comfort, a korzystając z dotacji w programie NaszEauto można zyskać nawet 40 000 zł. Uwzględniając maksymalne dofinansowanie elektryczna Toyota kosztuje od 103 900 zł.

Toyota bZ4X Comfort w standardzie ma światła główne w technologii LED, dwustrefową klimatyzację, 18-calowe felgi aluminiowe, system bezkluczykowego dostępu oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (8"). Klienci otrzymują w cenie także akcesoria niezbędne do ładowania - kabel do ładowania AC o długości 7,5 m (Typ2) oraz kabel do ładowania AC z gniazdka domowego 230V (6 m) z pokrowcem.

/ Materiały prasowe

Tegoroczna wyprzedaż to jedna z ostatnich szans na zakup samochodu przez przedsiębiorców i skorzystanie z obowiązujących do 31 grudnia 2025 roku opłacalnych zasad rozliczania kosztów użytkowania samochodu. Od 1 stycznia 2026 roku będą obowiązywać nowe limity amortyzacji samochodów osobowych, które wpłyną na wysokość podatku.

Firmy, które do końca roku włączą do swojej floty nowe Toyoty z napędem hybrydowym lub hybrydy plug-in i wprowadzą je do środków trwałych, w perspektywie 5 lat mogą zyskać nawet do 11 950 zł (w zależności od formy opodatkowania) na jednym pojeździe.



Odwiedź salon Toyota Romanowski Kraków w dniach 17-22 listopada i skorzystaj z najlepszych ofert wyprzedażowych Toyoty w tym roku!



