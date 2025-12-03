Ogromna popularność programu darmowych szczepień przeciw krztuścowi w Krakowie. Można się jeszcze zapisywać, ale jedynie na listy rezerwowe. Pula szczepionek przeciwko tej chorobie z programu finansowanego przez Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski została w pełni wykorzystana. Zainteresowanie szczepieniami było tak duże, że wszystkie dostępne dawki rozeszły się błyskawicznie - informują krakowscy urzędnicy.

Zapisy na darmowe szczepienia ruszyły w poniedziałek, a już we wtorek po południu pula 475 szczepionek przeciwko krztuścowi się skończyła.

Mimo to jedna z prywatnych przychodni, która realizuje program, nadal prowadzi zapisy na listę rezerwową.

"W przypadku zwolnienia terminu przez innego pacjenta, osoby z listy rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o dostępności wolnego miejsca" – zapewniają przedstawiciele programu. To szansa dla tych, którym nie udało się zapisać w pierwszej turze.

Będzie kolejna edycja programu

Miasto Kraków już teraz zapowiada, że planuje kolejną edycję programu w 2026 roku.

Warunkiem jest jednak otrzymanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Darmowe szczepienia przeciwko krztuścowi to odpowiedź władz miasta na alarmujący wzrost zachorowań na tę chorobę w Krakowie. W 2023 roku zarejestrowano ich 32, w ubiegłym roku 1237. To oznacza wzrost o ponad 3800 proc.

Choroba coraz częściej dotyka też ludzi młodych.

Krztusiec - groźna choroba dróg oddechowych

Krztusiec, znany również jako koklusz, to ostra choroba dróg oddechowych wywoływana przez bakterię Bordetella pertussis.

Do zakażenia dochodzi głównie drogą kropelkową - bakterie przenoszą się w powietrzu podczas kaszlu, kichania czy rozmowy z osobą chorą.

Choroba charakteryzuje się początkowym przebiegiem podobnym do grypy czy przeziębienia. Z czasem do objawów do chodzi napadowy kaszel oraz duszności. Napady kaszlu mogą prowadzić do wybroczyn, obrzęku, a nawet sinicy twarzy.



Podstawową metodą w walce z krztuścem są szczepienia. W Polsce w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień dla dzieci dostępne są szczepionki, podawane poprzez jedną iniekcję, przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP).