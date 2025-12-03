Ogromna popularność programu darmowych szczepień przeciw krztuścowi w Krakowie. Można się jeszcze zapisywać, ale jedynie na listy rezerwowe. Pula szczepionek przeciwko tej chorobie z programu finansowanego przez Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski została w pełni wykorzystana. Zainteresowanie szczepieniami było tak duże, że wszystkie dostępne dawki rozeszły się błyskawicznie - informują krakowscy urzędnicy.
Zapisy na darmowe szczepienia ruszyły w poniedziałek, a już we wtorek po południu pula 475 szczepionek przeciwko krztuścowi się skończyła.
Mimo to jedna z prywatnych przychodni, która realizuje program, nadal prowadzi zapisy na listę rezerwową.
"W przypadku zwolnienia terminu przez innego pacjenta, osoby z listy rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o dostępności wolnego miejsca" – zapewniają przedstawiciele programu. To szansa dla tych, którym nie udało się zapisać w pierwszej turze.
Miasto Kraków już teraz zapowiada, że planuje kolejną edycję programu w 2026 roku.
Warunkiem jest jednak otrzymanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Darmowe szczepienia przeciwko krztuścowi to odpowiedź władz miasta na alarmujący wzrost zachorowań na tę chorobę w Krakowie. W 2023 roku zarejestrowano ich 32, w ubiegłym roku 1237. To oznacza wzrost o ponad 3800 proc.
Choroba coraz częściej dotyka też ludzi młodych.
Krztusiec, znany również jako koklusz, to ostra choroba dróg oddechowych wywoływana przez bakterię Bordetella pertussis.
Do zakażenia dochodzi głównie drogą kropelkową - bakterie przenoszą się w powietrzu podczas kaszlu, kichania czy rozmowy z osobą chorą.
Choroba charakteryzuje się początkowym przebiegiem podobnym do grypy czy przeziębienia. Z czasem do objawów do chodzi napadowy kaszel oraz duszności. Napady kaszlu mogą prowadzić do wybroczyn, obrzęku, a nawet sinicy twarzy.
Podstawową metodą w walce z krztuścem są szczepienia. W Polsce w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień dla dzieci dostępne są szczepionki, podawane poprzez jedną iniekcję, przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP).