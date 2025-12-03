Prezydencki projekt zakazujący trzymania zwierząt domowych na uwięzi trafił we wtorek do Sejmu. Mowa w nim m.in. o obowiązku zapewnienia zwierzęciu odpowiedniego schronienia przed warunkami atmosferycznymi. Karol Nawrocki zawetował ostatnio projekt rządowy, krytykując zapis o wielkości kojców.
- Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt trafił we wtorek do Sejmu.
- Zakłada on całkowity zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi, z określonymi wyjątkami.
- Właściciele psów będą zobowiązani do zapewnienia im odpowiedniego schronienia, w tym budy z izolacją cieplną, dostosowanej do wielkości zwierzęcia.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
Projekt prezydenta przewiduje zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Wyjątki dotyczą m.in. prowadzenia zwierzęcia na smyczy, transportu, udziału w wystawach, pokazach, konkursach, treningach, zabiegach weterynaryjnych oraz krótkotrwałego uwięzienia poza miejscem stałego bytowania - pod warunkiem, że nie narusza to dobrostanu zwierzęcia. Zakaz nie obejmie także sytuacji, gdy uwięź jest konieczna dla bezpieczeństwa ludzi lub innych zwierząt, a także gdy jest to najlepiej tolerowane przez dane zwierzę.
Wyłączenia przewidziano również dla psów wykorzystywanych do celów specjalnych - w wojsku, służbach specjalnych, ratowniczych, przewodników osób niewidomych oraz psów pasterskich podczas sezonowego wypasu.
Nowe przepisy nakładają na właścicieli psów trzymanych w kojcach, nieogrzewanych pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni obowiązek zapewnienia każdemu psu odpowiedniej budy. Ma być ona wykonana z drewna lub materiałów drewnopochodnych, z izolacją cieplną, chroniąca przed warunkami atmosferycznymi i dostosowana do wielkości psa. Buda powinna być ustawiona w sposób zapewniający izolację od podłoża. W przypadku utrzymywania więcej niż jednego psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni buda musi zostać zapewniona każdemu psu.
Projekt przewiduje przepis przejściowy - właściciele i opiekunowie psów trzymanych dotychczas na uwięzi będą musieli zadbać o środki ostrożności, które uniemożliwią niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia poza miejsce stałego bytowania.
W uzasadnieniu podkreślono, że projekt nie wprowadza nowych regulacji zagrożonych sankcją karną.
Obecnie prawo zakazuje trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę lub w sposób powodujący cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż trzy metry.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, która miała wprowadzić definicję kojca i szczegółowe wymagania dotyczące jego wielkości i konstrukcji.
Właściciel psa musiałby zapewnić kojec utwardzony i w większości zadaszony, o minimalnej powierzchni: 10 m2 dla psa poniżej 20 kg, 15 m2 dla psa o wadze 20-30 kg i 20 m2 dla psa powyżej 30 kg. W przypadku większej liczby psów powierzchnia kojca musiałaby być odpowiednio powiększana.
Nowelizacja przewidywała także wyłączenia dla psów specjalnych i schroniskowych.