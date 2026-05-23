Ciało młodej kobiety znaleźli w Lesie Wolskim w Krakowie strażnicy miejscy. Informację przekazała nam rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Od czwartku w tych okolicach trwały poszukiwania zaginionej 12-letniej Eli.

Dzisiaj koło godziny 11:20 podczas działań poszukiwawczych za dwunastoletnią dziewczynką krakowscy strażnicy miejscy, którzy brali udział również w tych poszukiwaniach, natrafili na terenie Lasu Wolskiego na ciało młodej kobiety - przekazała w rozmowie z dziennikarką RMF FM Małgorzatą Wosion rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Trwają cały czas czynności identyfikacyjne, natomiast wygląd i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiadają temu ubiorowi, który podawaliśmy i temu rysopisowi, który podawaliśmy w komunikatach - dodała Cisło.

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury.

12-letnia Ela zaginęła w czwartek

12-letnia Elżbieta w czwartek była na spotkaniu ze znajomymi. Po jego zakończeniu nie wróciła do domu i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną.

Pierwsze działania rozpoczęły się jeszcze w czwartek wieczorem w okolicach krakowskiego zoo. Początkowo poszukiwania prowadzili głównie policjanci, jednak w piątek po południu do akcji dołączyły kolejne służby, w tym strażacy i specjalistyczne grupy dronowe.

Początkowo funkcjonariusze przeczesywali Las Wolski i jego okolice. Dziś rano obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski.

Przeszukiwano opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowano dodatkowe siły z całego województwa - pracowali też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe.

Policja podkreślała, że były to poszukiwania kategorii I, prowadzone w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby zaginionej.