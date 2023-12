Bajecznie kolorowe budowle będące połączeniem architektury miasta i sceny Bożego Narodzenia - to tradycyjne szopki krakowskie. Jeśli chcecie dłużej pozostać w świątecznym nastroju, możecie je zobaczyć na wystawie w Pałacu Krzysztofory.

/ Małgorzata Wosion / RMF24

Do konkursu organizowanego przez Muzeum Krakowa zgłoszono w tym roku rekordową liczbę szopek - ponad 230. Zadziwiają pięknem i precyzją wykonania oraz różnorodnością motywów.

Największe mają ponad 2 metry wysokości, w najmniejszych detale trzeba oglądać, korzystając z lupy.

Na tegorocznej wystawie pokazywane są zarówno szopki tradycyjne, zgodne z regulaminem konkursu, jak i nietypowe, zrobione z włóczki albo z makaronu.

Jedną z sal w Pałacu Krzysztofory zajmuje starannie zaaranżowana pracownia wybitnego krakowskiego szopkarza, zdobywcy wielu konkursowych nagród - Macieja Moszewa, który zmarł w lipcu 2023 roku. Obejrzenie tego wnętrza daje wyobrażenie o kunszcie, cierpliwości, ale też ogromnej pasji twórców szopek.

Wystawa będzie czynna do 25 lutego. W sobotę można ją oglądać od g. 9.00 do 18.00, a w sylwestra od g. 10.00 do 15.00.