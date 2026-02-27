​Jedna osoba zginęła, a 39 zostało rannych w wypadku tramwaju w centrum Mediolanu we Włoszech. Pojazd wykoleił się i uderzył w budynek.

Mediolan. Tramwaj wykoleił się i uderzył w budynek / X / Vigili del Fuoco @vigilidelfuoco /

Wykolejenie tramwaju w Mediolanie

Do wypadku doszło w piątek po południu w Mediolanie w północnych Włoszech. Zdarzenie miało miejsce na jednej z centralnych ulic miasta.

Tramwaj wykoleił się, a następnie rozbił się o budynek. Pojazd wypadając z torów, uderzył w kilka osób na ulicy, a niektóre z nich znalazły się pod maszyną.

Obrażenia odniosło 39 osób, a jedna zginęła - podały włoskie media, powołując się na straż pożarną. Z pierwszych doniesień wynika, że ofiara śmiertelna to pieszy.