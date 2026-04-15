Były rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. Piotr Borek, został uznany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy za winnego naruszenia przepisów prawa pracy przy wypowiadaniu umów o pracę. Sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych oraz nakazał publiczne ogłoszenie wyroku na terenie uczelni. Wyrok jest nieprawomocny.

Były rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej prof. Piotr Borek został uznany przez Sąd Rejonowy w Krakowie winnym naruszenia prawa pracy. Chodzi o złamanie przepisów przy wypowiedzeniu umowy o pracę.

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Krakowie Maciej Czajka, naruszenie polegało na wypowiedzeniu umowy o pracę wbrew przepisom, w sytuacji, w której nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a w przypadku jednej pracownicy bez zgody zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej.

Grzywna, ale nie tylko

Sąd wymierzył obwinionemu karę grzywny w wysokości 6 tys. złotych i nakazał podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na miesiąc odpisu wyroku na tablicach informacyjnych wszystkich instytutów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Strony mają 14 dni na odwołanie się od wyroku.

Sąd zasądził także od obwinionego zwrot kosztów na rzecz oskarżycielek posiłkowych tytułem ustanowienia pełnomocnika. Wyrok jest nieprawomocny.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek odwołał prof. Borka z funkcji rektora UKEN.

Miało to związek ze skargami na działania profesora oraz analizą materiałów dowodowych, z których – jak uznał minister – wynikało, że działania rektora wobec pracowników stanowiły „uporczywe i rażące naruszenie przepisów” Kodeksu pracy.

Chodziło o procedury rozwiązania umowy o pracę oraz kwestie związane z wynagrodzeniami. Prof. Borek zaprzeczał zarzutom kierowanym wobec niego przez byłych pracowników.

Podzielone opinie na uczelni

Sprawa prof. Borka budzi kontrowersje w środowisku akademickim.

Rektor Borek ma w uczelni zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Przeciwnicy z Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza" zarzucili mu zwolnienie ponad 100 pracowników UKEN - w związku z czym toczą się sprawy przed sądem pracy.

Krytycy rektora uważają też, że niektóre jego decyzje związane były z prawdopodobną uległością polityczną wobec Zjednoczonej Prawicy.

Zwolennicy profesora, skupieni w kolegium rektorskim, podkreślają z kolei , że kiedy uczelnia była w trudnej sytuacji materialnej, to restrukturyzacja przeprowadzona przez prof. Borka przyniosła efekty, m.in. w postaci pozyskania nowych funduszy, i dziś uczelnia ma stabilną sytuację finansową.