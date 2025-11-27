"W przyszłym tygodniu odbędą się ważne rozmowy nie tylko naszej delegacji, ale także moje" - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do trwających rozmów pokojowych. Ukraiński przywódca potwierdził ponadto, że pod koniec tego tygodnia dojdzie do spotkania delegacji Ukrainy i USA, podczas którego omówione zostaną stanowiska stron i gwarancje bezpieczeństwa.

  • Prezydent Ukrainy podziękował wszystkim wspierającym kraj w walce z rosyjską agresją.
  • Zapowiedział ważne rozmowy dyplomatyczne w najbliższym czasie, nie ujawniając jednak szczegółów.
  • Pod koniec tygodnia ukraińska delegacja będzie kontynuować negocjacje z przedstawicielami USA nad planem pokojowym, który ma zapewnić trwały pokój i gwarancje bezpieczeństwa; pierwotny 28-punktowy plan został zredukowany do 19 punktów.
  • Trwają intensywne konsultacje międzynarodowe, a według doniesień medialnych do uzgodnienia pozostało już tylko kilka spornych kwestii - rozmowy prowadzą m.in. przedstawiciele USA, Ukrainy, Rosji oraz państw europejskich.
Nie podał jednak szczegółów, co to będą za spotkania, ani jakich kwestii będą dotyczyły.

Przekazał natomiast, że pod koniec bieżącego tygodnia ukraiński zespół negocjacyjny będzie kontynuował z przedstawicielami USA prace nad zbliżeniem punktów, które uzyskano w wyniku niedzielnych rozmów w Genewie. Ukraiński prezydent wyjaśnił, że chodzi o formę, która doprowadzi do pokoju i gwarancji bezpieczeństwa. Odbędzie się spotkanie delegacji. Delegacja ukraińska będzie dobrze przygotowana i nastawiona na merytoryczną pracę - podkreślił.

Przywódca Ukrainy zaznaczył, że w ostatnich dniach trwała intensywna wymiana informacji, które są wykorzystywane do konsultacji z partnerami. Zauważył, że rosyjska agresja trwa, a wszyscy słyszą, iż Rosja "ma za nic wysiłki kluczowych państw świata, zmierzające do zakończenia wojny w sposób realny - trwałym pokojem".

To, czy pokój będzie, nie zależy od rosyjskich gróźb, ani od tego, jakie ultimata tam są wysuwane, lecz od tego, jakie warunki zapewni świat, by uniemożliwić kontynuowanie agresji. A także od tego, co my sami będziemy robić, by chronić nasze państwo, naszych ludzi i nasze ukraińskie prawa narodowe - podkreślił.

Rozmowy pokojowe nabrały tempa

Stany Zjednoczone przedstawiły w ubiegłym tygodniu prezydentowi Ukrainy liczący 28 punktów plan pokojowy, naciskając, by został on zaakceptowany najpóźniej do czwartku - 27 listopada. Według doniesień medialnych plan ten obligowałby Kijów m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

W minioną niedzielę w Genewie odbyły się rozmowy delegacji USA i Ukrainy, poświęcone porozumieniu, bazującemu na 28-punktowym planie, który miał zostać opracowany przez przedstawicieli przywódców USA i Rosji - Steve’a Witkoffa i Kiriłła Dmitrijewa. W Szwajcarii spotkali się sekretarz stanu USA Marco Rubio i szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Również w niedzielę w Genewie przedstawiciele nieformalnej grupy E3 (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) rozmawiali z reprezentantami UE, USA i Ukrainy.

Kijów zakomunikował, że pierwotny projekt planu pokojowego został tam zmieniony i obecnie dokument zawiera 19 punktów.

Donald Trump przekazał we wtorek, że do ustalenia w porozumieniu pokojowym zostało tylko kilka punktów spornych, wobec czego polecił Steve'owi Witkoffowi, by spotkał się z Władimirem Putinem. Sekretarz amerykańskiej armii Dan Driscoll ma natomiast prowadzić rozmowy z Ukraińcami.