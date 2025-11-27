"W przyszłym tygodniu odbędą się ważne rozmowy nie tylko naszej delegacji, ale także moje" - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do trwających rozmów pokojowych. Ukraiński przywódca potwierdził ponadto, że pod koniec tego tygodnia dojdzie do spotkania delegacji Ukrainy i USA, podczas którego omówione zostaną stanowiska stron i gwarancje bezpieczeństwa.

Wołodymyr Zełenski / OZAN KOSE/AFP / East News

Prezydent Ukrainy podziękował wszystkim wspierającym kraj w walce z rosyjską agresją.

Zapowiedział ważne rozmowy dyplomatyczne w najbliższym czasie, nie ujawniając jednak szczegółów.

Pod koniec tygodnia ukraińska delegacja będzie kontynuować negocjacje z przedstawicielami USA nad planem pokojowym, który ma zapewnić trwały pokój i gwarancje bezpieczeństwa; pierwotny 28-punktowy plan został zredukowany do 19 punktów.

Trwają intensywne konsultacje międzynarodowe, a według doniesień medialnych do uzgodnienia pozostało już tylko kilka spornych kwestii - rozmowy prowadzą m.in. przedstawiciele USA, Ukrainy, Rosji oraz państw europejskich.

"Dziękuję wszystkim, którzy wywierają presję na agresora, którzy bronią Ukrainy przed presją. Bardzo to doceniamy i dostrzegamy każdy taki wysiłek. W przyszłym tygodniu odbędą się ważne rozmowy nie tylko naszej delegacji, ale także moje, i przygotowujemy solidną podstawę do tych rozmów. Ukraina będzie stała mocno na nogach. Zawsze będzie stała. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają" - oświadczył szef państwa ukraińskiego.

Nie podał jednak szczegółów, co to będą za spotkania, ani jakich kwestii będą dotyczyły.

Przekazał natomiast, że pod koniec bieżącego tygodnia ukraiński zespół negocjacyjny będzie kontynuował z przedstawicielami USA prace nad zbliżeniem punktów, które uzyskano w wyniku niedzielnych rozmów w Genewie. Ukraiński prezydent wyjaśnił, że chodzi o formę, która doprowadzi do pokoju i gwarancji bezpieczeństwa. Odbędzie się spotkanie delegacji. Delegacja ukraińska będzie dobrze przygotowana i nastawiona na merytoryczną pracę - podkreślił.

Przywódca Ukrainy zaznaczył, że w ostatnich dniach trwała intensywna wymiana informacji, które są wykorzystywane do konsultacji z partnerami. Zauważył, że rosyjska agresja trwa, a wszyscy słyszą, iż Rosja "ma za nic wysiłki kluczowych państw świata, zmierzające do zakończenia wojny w sposób realny - trwałym pokojem".

To, czy pokój będzie, nie zależy od rosyjskich gróźb, ani od tego, jakie ultimata tam są wysuwane, lecz od tego, jakie warunki zapewni świat, by uniemożliwić kontynuowanie agresji. A także od tego, co my sami będziemy robić, by chronić nasze państwo, naszych ludzi i nasze ukraińskie prawa narodowe - podkreślił.