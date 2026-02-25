Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że 12 marca odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące przebiegu trasy S7 na odcinku Kraków - Myślenice. Warianty przebiegu drogi, które wcześniej zaproponował małopolski oddział GDDKiA, wywołały ogromne kontrowersje i protesty mieszkańców wielu miejscowości. Teraz centrala GDDKiA zapewnia, że dyskusja "ma na celu otwartą i merytoryczną dyskusję" i zdradza kogo zaproszono na rozmowy.

"Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury, koordynacja dalszych działań związanych z przygotowaniem trasy S7 Kraków - Myślenice przeniesiona została do Centrali GDDKiA" - przypomina w komunikacie. To efekt protestów mieszkańców i samorządowców, którzy nie zgadzali się na żaden z sześciu wariantów przebiegu trasy zaprezentowany przez małopolski oddział GDDKiA. Propozycje wywołały protesty, które pod koniec 2025 roku utrudniały m.in. ruch na zakopiance.

Centrala GDDKiA zapewnia, że chce rozpocząć konsultacje na nowo. W tym celu w Warszawie odbędzie 12 marca odbędzie się spotkanie "które ma na celu otwartą i merytoryczną dyskusję nad dalszymi działaniami, dotyczącymi tego niezwykle ważnego dla całego kraju zadania".

Urzędnicy poinformowali już, że stosowne zaproszenia zostały wysłane do "przedstawicieli władz samorządowych oraz komitetów i stowarzyszeń reprezentujących lokalne społeczności, które bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Oddziału GDDKiA w Krakowie, angażowały się w debatę nad przyszłym kształtem tej trasy". W rozmowach będą też uczestniczyli naukowcy.



"Wszystkie informacje przedstawione i omawiane na spotkaniu zostaną upublicznione. Póki co skupiamy się w Centrali GDDKiA na przygotowaniu 'nowego otwarcia' dla S7 Kraków - Myślenice" - przekazano.










