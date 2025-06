Media informujące o udziale członków tej grupy w paradzie powoływały się na wydarzenie Global Order of Satan Poland utworzone na Facebooku, gdzie udział zadeklarowało 12 osób, a 11 wyraziło zainteresowanie.

Jakże często z tej Rzeczpospolitej Polskiej próbuje się utworzyć statek dryfujący pod wpływem najrozmaitszych prądów i wirów, czy to przybywających do nas z zewnątrz, czy wydobywających się z naszych otchłani wewnętrznych - ocenił hierarcha.

Dodał, że jest to "trudny czas", który wymaga zdefiniowania "nie po to, żeby się poddawać", ale zrozumieć, że "jedyna prawdziwa pełna miłości odpowiedź to Jezus Chrystus i powrót do niego, i do prawdy, do której nas wzywa".

"Nowy porządek" w Europie?

Dodał, że "nowy porządek" w Europie i w Polsce można zbudować jedynie najmocniejszym fundamencie, jakim jest "człowiek odnowiony przez prawdę Ewangelii".

Znaczy to że jest to człowiek odnowiony w rozumieniu tego zamysłu, jaki Bóg miał wobec każdej i każdego z nas, powołując do istnienia człowieka jako mężczyznę i kobietę. Odnowiony człowiek to ten, który odrzuca wszelkie ideologie naruszające godność kobiety, mężczyzny i rodziny. Odnowiony człowiek, dalej, to ten, który ma szacunek do każdego innego człowieka, począwszy od tego, że jest gotów bronić życia każdego drugiego człowieka od chwili jego poczęcia, przez całe jego życie, aż po śmierć i aż po wieczność - mówił.

Po zakończeniu centralnej procesji Bożego Ciała w Krakowie przed bazyliką Mariacką Mszę św. odprawił kard. Stanisław Dziwisz.