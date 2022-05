Policja szuka świadków wypadku, do którego doszło dziś po godzinie 6 rano na ulicy Wrony w Krakowie. 50-letnia kobieta jadąca na rowerze w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nie wiadomo, czy było to potrącenie. Kobieta jechała rowerem ulicą Wrony od ulicy Petrażyckiego, jak codziennie rano do pracy. Nieprzytomna i z ciężkimi obrażeniami głowy trafiła do szpitala.

Policja apeluje do świadków o zgłaszanie się, by pomóc w ujęciu ewentualnych sprawców.