Rusza Valvoline Rajd Małopolski, czwarta runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP). Łącznie do zawodów zgłosiło się 117 załóg, w tym 56 w ramach RSMP. Zawodników czeka 11 asfaltowych odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 120 km. Prowadzenia w punktacji krajowego czempionatu bronią Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo).

Dwa przejazdy odcinka specjalnego startują z samego centrum Makowa Podhalańskiego / Materiały prasowe

Valvoline Rajd Małopolski, impreza z bazą w Makowie Podhalańskim, debiutuje w kalendarzu RSMP. Jest to także powrót rundy krajowego czempionatu do Małopolski po 15-letniej przerwie. Po raz ostatni polska czołówka ścigała się na odcinkach specjalnych w tym województwie w 2008 roku. W tym sezonie walkę o tytuły mistrzowskie otworzył zimowy Rajd Magurski w okolicach Gorlic, a drugą rundą był asfaltowy Rajd Krakowski.

Zawody stanowią czwartą odsłonę sezonu RSMP. Są również częścią kalendarzy Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a także Rajdowych Mistrzostw Południa - cyklu rajdów okręgowych.

120 km ścigania w Beskidzie Makowskim

Trasa tegorocznej edycji rajdu składa się z 11 odcinków specjalnych o łącznej długości 118,18 km, wytyczonych na wąskich asfaltowych drogach w Beskidzie Makowskim.

Na piątek, 7 lipca, zaplanowano pięć prób - dwa przejazdy oesu rozpoczynającego się w Makowie Podhalańskim (4,76 km) oraz trzy starcia na odcinku Zawoja (14,1 km). Dwa ostatnie z piątkowych oesów załogi pokonają już po zachodzie słońca, więc kibice zobaczą rajdówki w wyjątkowo widowiskowym wydaniu - z dodatkowymi reflektorami, rozgrzanymi do czerwoności tarczami hamulcowymi i strzelające ogniem z wydechów.

Z kolei w drugim etapie zawodów uczestników czekają oesy Mucharz (10,12 km) oraz Stryszów (12 km). Sobotnie próby będą pokonywane trzykrotnie. Finałowy przejazd oesu Stryszów będzie rozegrany jako Power Stage, na którym pięć najszybszych załóg zdobywa dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw.

Start rajdu zaplanowano na 14:30 w Makowie Podhalańskim. Właściwą rywalizację w Valvoline Rajdzie Małopolski poprzedzi odcinek testowy (piątek, 7 lipca, od 8 do 12). Zakończenie czwartej rundy RSMP - w sobotę, 8 lipca, o 16:30, również w Makowie Podhalańskim. Łączna długość trasy rajdu to 321 km.

Grzyb liderem przed asfaltową częścią sezonu

Valvoline Rajd Małopolski otwiera drugą, już wyłącznie asfaltową część sezonu RSMP. Po Rajdzie Świdnickim i rozgrywanych na szutrze ORLEN 79. Rajdzie Polski oraz 42. Rajdzie Podlaskim na prowadzeniu w tabeli mistrzostw, z dorobkiem 90 punktów, są Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo).

Grzyb i Binięda, rozstawieni z jedynką, to jeden z 13 duetów, które do Makowa Podhalańskiego przywiozą samochód klasy R5/Rally2, a więc najbardziej zaawansowaną rajdówkę, jaką można się ścigać na krajowych oesach. Z dwójką wystartują Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo), którzy przez małopolską rundą RSMP plasują się na czwartym miejscu (60 pkt.). O 17 "oczek" więcej ma wicelider RSMP - Sylwester Płachytka (Skoda Fabia Rally2 evo). Pilotowany przez Rafała Fiołka kierowca otrzymał trzeci numer startowy od organizatorów Valvoline Rajdu Małopolski.

W pierwszej piątce listy zgłoszeń są jeszcze bracia Jarek i Marcin Szejowie (Hyundai i20 R5, 42 pkt) oraz Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot (Ford Fiesta Rally2, 44 pkt).

Bezpieczne prowadzenie Predki

Z 56 załóg zgłoszonych do czwartej rundy RSMP 24 dysponuje samochodami z napędem na wszystkie koła. Pozostałe 32 załogi to duety w rajdówkach z napędem na jedną oś. W tym gronie nie zabrakło aktualnych liderów klasyfikacji 2WD, czyli Gracjana Predko i Michała Jurgały (Peugeot 208 Rally4, nr 25). W trzech pierwszych rundach sezonu olsztynianin zgromadził 101 punktów - o 37 więcej niż kolejny zawodnik. To oznacza, że Predko i Jurgała pozostaną liderami tej kategorii niezależnie od wyników Valvoline Rajdu Małopolski.

Z kolei w klasie 3, przeznaczonej dla zawodników startujących samochodami Rally3, do rywalizacji przystąpi sześć załóg. Zaledwie 11-punktowa różnica między liderami (Parys/Syty, Ford Fiesta Rally3) i wiceliderami punktacji (Matulka/Dymurski, Ford Fiesta Rally3) zwiastuje zaciętą rywalizację o zwycięstwo w tej kategorii.

Oprócz współczesnych, wartych ponad milion złotych rajdówek, kibice zobaczą na trasie Valvoline Rajdu Małopolski również legendarne samochody sprzed lat. W grupie 24 załóg zgłoszonych w ramach mistrzostw historycznych są zawodnicy, którzy wystartują takimi rajdówkami, jak Ford Sierra RS Cosworth, Audi Quattro, Porsche 911 czy Łada 2103.

Na skróconym wariancie trasy Valvoline Rajdu Małopolski zmierzą się także uczestnicy cykli imprez okręgowych - Rajdowych Mistrzostw Południa i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. W ramach tych rozgrywek do rywalizacji przystąpi 37 załóg.

Łącznie, w ramach wszystkich cykli, start w Valvoline Rajdzie Małopolskim zadeklarowało 117 załóg.

Harmonogram Valvoline Rajdu Małopolski - 4. rundy RSMP 2023

Piątek, 7 lipca (5 odcinków specjalnych, łącznie 51,82 km):

14:30 - ceremonia startu (ul. Kościuszki, Maków Podhalański)

15:20 - OS 1: Zawoja 1 (14,1 km)

17:30 - OS 2: Zawoja 2 (14,1 km)

17:57 - serwis A: 30 min. (parking dworca PKP, Maków Podhalański)

18:40 - OS 3: Lurka Maków Podhalański 1 (4,76 km)

20:20 - OS 4: Zawoja 3 (14,1 km)

20:53 - OS 5: Lurka Maków Podhalański 2 (4,76 km)

21:38 - serwis B: 45 min. (parking dworca PKP, Maków Podhalański)

Sobota, 8 lipca (6 odcinków specjalnych, łącznie 66,36 km):

8:00 - serwis C: 15 min. (parking dworca PKP, Maków Podhalański)

8:50 - OS 6: Mucharz 1 (12 km)

9:20 - OS 7: Stryszów 1 (10,12 km)

10:45 - serwis D: 30 min. (parking dworca PKP, Maków Podhalański)

11:50 - OS 8: Mucharz 2 (12 km)

12:20 - OS 9: Stryszów 2 (10,12 km)

13:45 - serwis E: 30 min. (parking dworca PKP, Maków Podhalański)

14:50 - OS 10: Mucharz 3 (12 km)

15:20 - OS 11: RMF FM Power Stage Stryszów (10,12 km)

16:30 - ceremonia mety (ul. Kościuszki, Maków Podhalański)

RSMP 2023 - punktacja przed Valvoline Rajdem Małopolski (runda 4/7):

1. Grzyb/Binięda 90 pkt

2. Sylwester Płachytka 77 pkt

3. Sesks/Francis 60 pkt

4. Byśkiniewicz/Siatkowski 60 pkt

5. Kołtun/Pleskot 44 pkt

6. Szeja/Szeja 42 pkt

7. Marczyk/Gospodarczyk 28 pkt

8. Parys/Syty 28 pkt

9. Kotarba/Kotarba 20 pkt

10. Matulka/Dymurski 19 pkt

RSMP 2023 - punktacja 2WD przed Valvoline Rajdem Małopolski (runda 4/7):

1. Predko/Jurgała 101 pkt

2. Kowalczyk/Hryniuk 64 pkt

3. Grzegorz Bonder 58 pkt

4. Długosz/Majewski 54 pkt

5. Marek Nowak 53 pkt

RSMP 2023 - punktacja klasy 3 przed Valvoline Rajdem Małopolski (runda 4/7):

1. Parys/Syty 92 pkt

3. Matulka/Dymurski 81 pkt

2. Roefler/Bała 76 pkt

4. Krotoszyński/Martynek 71 pkt

5. Abramowski/Poradzisz 35 pkt