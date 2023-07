Początek 2022 roku to czas, w którym oczy całego świata zwróciły się w stronę Ukrainy, która ciągle zmaga się z konfliktem zbrojnym, wywołanym napaścią Rosji na jej terytorium. Sytuacja ta wpłynęła nieodwracalnie na bardzo wiele sfer życia społecznego mieszkańców Ukrainy ­- w tym również na sportowców, którzy w bardzo wielu przypadkach zostali zmuszeni do zawieszenia swoich sportowych planów, by móc jakoś przetrwać ten bardzo trudny okres. W tym przypadku rajdy samochodowe nie stanowią wyjątku, bowiem sytuacja geopolityczna związana z wojną w Ukrainie, odbiła się szerokim echem także wśród czołowych zawodników naszego, rajdowego sportu.

/ Materiały prasowe

Nasz rajd także nie pozostaje obojętny w tej kwestii. Na trasach Valvoline Rajdzie Małopolski 2023 zobaczymy duet ukraińskich zawodników w Hondzie Civic Type-R, Dmytro Zakharova i Markiiana Klymenki, których zespół już od dłuższego czasu planował debiutancki start na trasach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Występ na małopolskich odcinkach powiatu suskiego i wadowickiego będzie pewnym sprawdzianem dla ukraińskiej załogi, ale przede wszystkim to także bardzo wymagający poligon doświadczalny, bowiem zespół ten osiągał wysokie wyniki w rajdach oraz wyścigach górskich w Ukrainie, gdzie rajdowe odcinki specjalne zazwyczaj wytyczane są na nawierzchni szutrowej. Tak naprawdę ich samochód, czyli Honda Civic Type-R, była gotowa do startu już na sezon 2022, lecz wydarzenia związane z wojną w Ukrainie sprawiły, że ściganie się nie należało do najważniejszych rzeczy na tamten moment.

Z tego powodu uznali oni, że to właśnie trasy Valvoline Rajdu Małopolski 2023 będą idealnym miejscem by wrócić na rajdowe odcinki specjalne, ponieważ jak sami podkreślają:

W momencie, gdy dowiedzieliśmy się o Valvoline Rajdzie Małopolskim i niesamowitym podejściu do organizacji imprezy, nie mogliśmy stać z boku. Postanowiliśmy połączyć naszą pasję do ścigania się i pomóc naszej ojczyźnie w tych trudnych czasach. Doprowadziło to do połączenia sił z naszym partnerem, funduszem charytatywnym UAID Foundation, aby pomóc zebrać pieniądze na jedną z ich inicjatyw ratujących ludzkie życie w tym trudnym czasie. Polska jako pierwsza udzieliła nam ogromnego wsparcia podczas obrony naszego kraju. Serca Polaków pokazały niesamowite zaangażowanie i empatię. Jest to coś, co jest naprawdę doceniane tutaj na Ukrainie i coś, o czym należy opowiadać naszym dzieciom i wnukom. Jest to coś, za co powinniśmy być wdzięczni i postanowiliśmy okazać nasze najszczersze podziękowania, biorąc udział w Valvoline Rajdzie Małopolski ze specjalnym projektem samochodu. Dziękujemy Polsko! - mówi Dmytro Zakharov. Ich samochód przybrał specjalne barwy m.in. ze znaną w internetowym świecie kulą Polandball.

"Jako organizatorzy Valvoline Rajdu Małoposki 2023 pragniemy podziękować za tak miłe słowa i dziękujemy za wybór startu właśnie na naszym rajdzie. Życzymy jak najlepszego wyniku na mecie, ale przede wszystkim - dobrej zabawy w prawdziwie rajdowej atmosferze" - czytamy w komunikacie.

Valvoline Rajd Małopolski 2023 rozegrany zostanie w dniach 6-8 lipca na asfaltowych odcinkach specjalnych zlokalizowanych w okolicach Makowa Podhalańskiego. Będzie czwartą tegoroczną rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.