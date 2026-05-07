​Jest kolejny wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu byłego posła PiS Łukasza Mejzy - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Funkcjonariusze z wielkopolskiego Turku chcą, by polityk został ukarany za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem.

Łukasz Mejza / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Łukasz Mejza został zarejestrowany przez fotoradar, gdy przekraczał prędkość . Na zdjęciu widać, jak korzysta z telefonu, siedząc za kółkiem. Inspektorat Transportu Drogowego - zawiadujący fotoradarami - informację o tym przesłał do policjantów w Turku, którzy przeprowadzili dodatkowe postępowanie.

Prócz przekroczenia prędkości kierujący samochodem używał telefonu komórkowego, co jest zabronione. Z weryfikacji przeprowadzonej przez Inspektorat Transportu Drogowego wynika, że kierowcą był poseł na Sejm Łukasz Mejza - mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Polityk natomiast utrzymuje, że jest niewinny. Nie korzystam z telefonu podczas jazdy, więc na pewno nie zarejestrowano mnie nigdy, kiedy rozmawiam przez telefon czy trzymałem telefon przy uchu. To musi być jakaś pomyłka - podkreśla Mejza.

Kolejnymi zdjęciami posła, na których widać, jak rozmawia przez telefon komórkowy w trakcie jazdy, zajmują się już policjanci z wielkopolskiego Lubonia, Środy Śląskiej i Wrocławia.

Łukasz Mejza i 225 punktów karnych

Tydzień temu Łukasz Mejza przestał być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Informację tę przekazał w mediach społecznościowych rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Jednocześnie zaznaczył, że Mejza "członkiem partii nigdy nie był".

Według źródeł z kierownictwa partii powodem odejścia Mejzy były jego liczne wykroczenia drogowe polegające na zbyt szybkiej jeździe.

Mam tylko 19 punktów karnych za wykroczenia drogowe - powiedział Łukasz Mejza, odnosząc się do informacji reportera RMF FM o jego 225 punktach karnych . Ta liczba wynika z podliczenia punktów za kilkanaście wykroczeń polityka, za które formalnie nie został jeszcze ukarany.

W ostatnich tygodniach media informowały także, że Mejza negocjuje warunki swojego debiutu na gali freak fightów i jest bliski podpisania kontraktu. Sam zainteresowany przyznał, że "rozważa i dopuszcza możliwość" udziału w gali.









Dodatkowo, w kwietniu ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko posłowi, obejmujący 11 zarzutów, głównie związanych z podawaniem nieprawdziwych informacji lub ich zatajaniem w oświadczeniach majątkowych.