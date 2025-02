Grupa mieszkańców Kielc protestowała przeciwko budowie w mieście trasy S74 w jej obecnym kształcie. Akcja polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych na ulicy Jesionowej (DK74) przy skrzyżowaniu z ulicą Klonową. Protest ma potrwać dwie godziny, a ruch będzie puszczany co 15 minut.

Uczestnicy protestu / Piotr Polak / PAP

Organizatorzy sprzeciwiają się przebiegowi trasy przez miasto, argumentując, że planowana inwestycja "przetnie Kielce na pół" i negatywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców. Zamiast drogi ekspresowej domagają się budowy obwodnicy, która wyprowadziłaby ruch tranzytowy poza miasto. Protestujący zapowiadają także złożenie petycji do rządu o zablokowanie prac nad S74.

Protestujący chodzą po pasach. Mają ze sobą transparenty m.in. z hasłami "Nie chcemy budowy drogi ekspresowej S74 przez środek Kielc", "Nie dzielcie miasta" i "Chcemy obwodnicy".

Stanowisko mieszkańców wpisuje się w szerszą debatę na temat przyszłości tej inwestycji. Władze Kielc już wcześniej negatywnie zaopiniowały projekt, wskazując, że oddziela osiedla, ogranicza ruch pieszy i rowerowy oraz wiąże się z wycinką setek drzew. Prezydentka Kielc Agata Wojda podkreśliła, że miasto stara się wprowadzić korekty do planów budowy, by lepiej dostosować inwestycję do potrzeb mieszkańców.

W ostatnich dniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odniosła się do zarzutów mieszkańców, podkreślając, że trasa S74 jest kluczową inwestycją dla miasta i regionu. Jak poinformowała GDDKiA, nowy odcinek, o długości 5 km, połączy węzły Kielce Zachód i Kielce Bocianek, usprawniając ruch międzyregionalny oraz komunikację w mieście. Dyrekcja zwróciła uwagę, że obecnie przejazd przez Kielce jest jednym z najbardziej zakorkowanych odcinków w regionie - po zakończeniu inwestycji podróż między węzłami zajmie zaledwie trzy minuty, zamiast dotychczasowych trzydziestu.

Według GDDKiA, projekt uwzględnia potrzeby mieszkańców poprzez budowę nowych chodników i ścieżek rowerowych, wprowadzenie tuneli oraz ograniczenie zajętości terenu. Podkreślono, że tam, gdzie droga przebiega przez tereny osiedlowe, zostanie ona wprowadzona w wykop oraz tunel, co zmniejszy wpływ inwestycji na otoczenie.

Dyrekcja zaznacza, że rozwiązania projektowe były konsultowane z mieszkańcami oraz władzami miasta, a w odpowiedzi na zgłaszane uwagi wprowadzono m.in. dodatkowe ścieżki rowerowe, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Klonową oraz zmniejszono obszar zajęty przez inwestycję w rejonie osiedli mieszkaniowych. Ponadto GDDKiA zapewnia, że za każde wycięte drzewo zostaną dokonane nasadzenia rekompensacyjne.

Umowę na zaprojektowanie i budowę drogi S74 przez Kielce podpisano w styczniu 2023 roku. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za 713,4 mln zł. Budowa S74 ma rozpocząć się w tym roku po uzyskaniu decyzji wojewody świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji.