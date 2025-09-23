Trwają poszukiwania 63-letniego mężczyzny, który próbował zabić swoją żonę w Suchowoli (powiat staszowski) w województwie świętokrzyskim. Kobieta trafiła do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / FotoDax / Shutterstock

Prokuratura Okręgowa w Kielcach informuje, że 63-latek zaatakował swoją 52-letnią żonę w poniedziałek przed południem. Zadał jej wiele ciosów, a potem uciekł. Kobieta straciła przytomność.



Ranna kobieta trafiła do szpitala. Napastnika od poniedziałku szukają policjanci i strażacy.

Na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora przeprowadzono oględziny, w toku których zabezpieczono narzędzia wstępnie wytypowane jako użyte do zadania ciosów kobiecie - przekazał Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.



Napaść na kobietę została uznana za usiłowanie zabójstwa. Prokuratura zapowiada wydanie postanowienia o postawieniu zarzutów napastnikowi. Nie wyklucza też poszukiwania go listem gończym.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Staszowie.