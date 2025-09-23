Dziesiątki pasażerów od wielu godzin czekają na warszawskim lotnisku Chopina na wylot do Grecji. Ich czarterowy lot na wyspę Zakynthos został mocno opóźniony z powodu usterki samolotu. Nie wiadomo, kiedy podróżni wyruszą na wakacje.

Pasażerowie lotu realizowanego przez linię Smartwings mieli wylecieć na grecką wyspę Zakynthos o godzinie 12:00. Jednak już od południa musieli zweryfikować swoje plany. Powodem jest usterka samolotu, która uniemożliwiła start maszyny zgodnie z rozkładem. Informację o opóźnieniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Problemy techniczne samolotu

To lot czarterowy realizowany przez linię Smartwings dla biura podróży Itaka. Samolot miał usterkę. Zapadła decyzja o sprowadzeniu innej maszyny. Później jednak zdecydowano, że pasażerowie polecą tym samym samolotem, gdy awaria zostanie usunięta - powiedział reporter RMF FM Igor Skrzypek.

Decyzja o wykorzystaniu tej samej maszyny po naprawie usterki spowodowała, że czas oczekiwania na wylot znacznie się wydłużył.

Niepewność co do godziny odlotu

W tej chwili lot nie ma oficjalnie przypisanej nowej godziny startu. Według najnowszych informacji, podróż do Grecji może rozpocząć się bardzo późno - nie jest wykluczone, że dopiero nad ranem. Pasażerowie pozostają na lotnisku, czekając na dalsze komunikaty od przewoźnika i biura podróży.