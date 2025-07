Pokazy archeologii eksperymentalnej, warsztaty, inscenizacje z udziałem rekonstruktorów, prelekcje i laboratoria popularno-naukowe. XIII Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia dobiegły końca, ale to bynajmniej nie koniec letnich atrakcji dla wszystkich zainteresowanych pradziejami.

Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia / Materiały prasowe

Za nami trzynasta edycja Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia. Wydarzenie, które odbyło się 19 i 20 lipca w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w Sudole koło Ostrowca Świętokrzyskiego, przyciągnęło miłośników historii i archeologii. Uczestnicy mieli okazję przenieść się w czasy prehistorycznych górników i odkryć tajemnice jednego z najcenniejszych zabytków archeologicznych w Polsce, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Podczas tegorocznych Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia na terenie pradziejowej osady odbyły się pokazy archeologii eksperymentalnej, warsztaty, inscenizacje z udziałem rekonstruktorów oraz prelekcje i laboratoria popularno-naukowe. Specjaliści z różnych ośrodków w Polsce dzielili się swoją wiedzą i pasją, prezentując metody badawcze oraz najnowsze odkrycia związane z pradziejami regionu. Uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się codziennemu życiu, rzemiosłu, sztuce i obrzędom dawnych społeczności zamieszkujących dolinę rzeki Kamiennej i Wyżynę Sandomierską.

W okresie neolitu i wczesnej epoce brązu działały tu kopalnie krzemienia pasiastego, a zachowane wyrobiska i krajobraz powierzchniowy stanowią bezcenne świadectwo wiedzy i umiejętności technicznych ludzi epoki kamienia. Przypomnijmy, że w 1994 roku Krzemionki zostały uznane za Pomnik Historii, a w 2019 roku - wraz z polami górniczymi Borownia i Korycizna oraz prehistoryczną osadą górniczą na wzgórzu Gawroniec w Ćmielowie - wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kilkanaście lat temu archeolodzy pracujący w ostrowieckim muzeum stwierdzili, że trzeba przyciągnąć większą uwagę publiczności na fenomen kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Pragnęli jednak zaintrygować zwiedzających, nie tyle samymi kopalniami, co życiem codziennym ludzi, którzy je eksploatowali kilka tysięcy lat wcześniej. Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia stały się też pretekstem do prezentacji metod badawczych i rozmów ludzi je prowadzących z gośćmi. To, że skupiamy się na najstarszym odcinku dziejów ludzkości, samo połączenie różnych form prezentacji, warsztatów i prelekcji, a także termin wydarzenia przypominający odkrycie dokonane w 1922 roku przez Jana Samsonowicza, to walory, które z pewnością czynią lipcowe pokazy w Krzemionkach unikalnymi - tłumaczy dr Andrzej Przychodni dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

To nie koniec atrakcji. To dopiero początek

Już w sierpniu w Rezerwacie Krzemionki odbędzie się piąta edycja Ostrowieckiego Festiwalu Kultury Prehistorycznej i Antycznej. W dniach 16 i 17 sierpnia uczestnicy ponownie będą mogli przenieść się w odległe epoki i odkryć fascynujące tajemnice dawnych mieszkańców regionu.

Podczas festiwalu na odwiedzających czekają pokazy archeologii eksperymentalnej, warsztaty edukacyjne oraz niezwykłe inscenizacje z grupami rekonstrukcyjnymi także spoza Polski, które pozwolą poczuć atmosferę dawnych czasów. Jak tłumaczą organizatorzy wydarzenie skierowane jest do wszystkich - zarówno pasjonatów historii, jak i rodzin z dziećmi, które chcą w łączący zabawę i naukę sposób spędzić czas i poszerzyć swoją wiedzę o przeszłości.

Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej to wyjątkowe wydarzenie plenerowe, które łączy ideę Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia z projektem "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery", realizowanym od ponad 25 lat przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego. Dzięki współpracy licznych specjalistów, popularyzatorów nauki i rekonstruktorów, uczestnicy będą mogli skonfrontować dorobek dawnych społeczności zamieszkujących okolice Ostrowca, dolinę rzeki Kamiennej, a także inne regiony Europy w różnych epokach: kamienia, brązu i żelaza.

Wydarzenie pozwoli również na poznanie pasjonatów historii i archeologii, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.