​Pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego mają, co świętować. To właśnie tam, drugi raz w ostatnich latach, zakwitnie rzadki kwiatostan - dziwidło olbrzymie. "Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że po 4 latach znów będziemy mogli podziwiać razem z Wami ten spektakl natury" - podkreślił ogród, zwracając się do odwiedzających.

Już raz, w 2021 roku, dziwidło olbrzymie zakwitło w Ogrodzie Botanicznym UW / Paweł Supernak / PAP Zobacz również: W krakowskim ogrodzie botanicznym przyszły na świat puszczyki

Niezwykły kwiat zakwitnie w Polsce po raz pierwszy!

Wiosna już przyszła! Gdzie uciec z miasta na jeden dzień? Dziwidło olbrzymie pochodzi z wilgotnego lasu równikowego na Sumatrze. Należy do rodziny obrazkowatych - Jego kwiatostan może osiągać w naturze niemal 3 metry wysokości i ma ponad 1,5 metra szerokości. Zarówno kwiatostan, jak i liść wyrastają z ukrytej pod ziemią, ważącej nawet kilkadziesiąt kilogramów bulwy. To w niej gromadzi się materiał zapasowy, który umożliwia wzrost liścia. Zapach rozchodzi się na duże odległości, żeby w szybkim tempie zgromadzić możliwie najwięcej zapylaczy, ponieważ kwiat ten kwitnie tylko przez kilka dni. Rzadki okaz w Ogrodzie Botanicznym UW Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zakwitnie ta niezwykła roślina. Jak przekazali pracownicy ogrodu, na ten moment jeszcze trudno to określić. "Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że po 4 latach znów będziemy mogli podziwiać razem z Wami ten spektakl natury" - podkreślił ogród, zwracając się do odwiedzających. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dziwidło kwitnie bardzo rzadko. Jeśli już zakwitnie w jakimś ogrodzie botanicznym, jest to ogromna atrakcja turystyczna. Najczęściej takie wydarzenie transmituje się na żywo. To nie pierwszy raz Pierwszy raz w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło w czerwcu 2021 roku. I miało to miejsce właśnie w warszawskim ogrodzie botanicznym. Ta niesamowita roślina trafiła do stołecznego ogrodu przypadkiem, podarowana przed laty przez jednego z mieszkańców, który nie mógł się nią opiekować. Przez pierwsze lata czuła się w Warszawie dobrze i naprzemiennie wytwarzała liść a po jego obumarciu odpoczywała w wielkiej donicy odstawionej do łącznika pomiędzy szklarniami. Ogrodnicy podkreślają, że "kilka lat temu ekipa telewizyjna, która zimą kręciła materiał w naszych szklarniach, nieświadomie wystawiła donicę z 'dziwną bulwą' na zewnątrz, na kilkustopniowy mróz". "Rano donicę wciągnięto do środka, lecz bulwa zaczęła gnić" - informują botanicy. Roślina przez 3 lata nie wypuszczała kolejnego liścia. Jak relacjonują botanicy, nie podając jednak szczegółów, postanowili odprawić specjalny "rytualny taniec". Podkreślają także, że "zabieg" okazał się skuteczny. Roślina obudziła się wypuszczając nowy liść. "To było w październiku 2018 roku" - zaznaczyli ogrodnicy. W czerwcu 2021 roku roślina zakwitła po raz pierwszy wzbudzając wielki zainteresowanie. Tak wygląda ten niezwykły okaz Kwiatostan rośliny ma postać dużej kolby otoczonej liściem podkwiatostanowym. "Kwiaty męskie i żeńskie umieszczone są na kolbie oddzielnie, (w dolnej części kolby) i zapylane są głównie przez owady wabione bardzo mocnym zapachem padliny, który jest potęgowany przez podwyższoną temperaturę wewnątrz kwiatostanu, ale też i jego wysokość" - wyjaśnił w informacji stołeczny ogród. Unikatową roślinę można oglądać w szklarni tropikalnej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dla osób, które nie będą mogły śledzić wydarzenia na żywo, ogród przygotuje transmisję.