Już 16 i 17 sierpnia w Krzemionkach (woj. świetokrzyskie) odbędzie się piąta edycja Ostrowieckiego Festiwalu Kultury Prehistorycznej i Antycznej. To wyjątkowa okazja, by przenieść się w czasie – od epoki kamienia po czasy rzymskie – i na własne oczy zobaczyć, jak wyglądało życie, rzemiosło i wojna w pradawnej Europie.

Krzemionki znów staną się miejscem spotkań z pradziejami i antykiem / Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim / Materiały prasowe

Rekonstrukcje i warsztaty archeologiczne w Krzemionkach mają już długą tradycję. Pierwsze otwarte dla publiczności wydarzenia odbyły się tu w 1993 roku. Od 2012 roku Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki organizuje "Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia", podczas których można zobaczyć pokazy pradawnego rzemiosła, a także poznać metody pracy archeologów i naukowców różnych dziedzin.

Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej to wydarzenie, które wykracza poza jedną epokę. Obejmuje okresy od głębokiej prehistorii aż po czasy rzymskie. Szczególnie silnie reprezentowana jest epoka żelaza - do Krzemionek przyjeżdżają wtedy rekonstruktorzy z Polski i zagranicy, prezentując widowiskowe inscenizacje i przybliżając szerokie relacje kulturowe, które kształtowały cywilizację europejską.

Od krzemienia do żelaza – ślady starożytności

Choć Krzemionki słyną z neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego, to w okresie rzymskim na tych terenach wytwarzano już żelazo. Odkrycia inżyniera Tadeusza Żurowskiego z 1953 roku potwierdziły istnienie dawnych pieców dymarskich. Znaleziono tu także rzymskie monety, a ślady hutnictwa i osadnictwa z tego okresu są liczne w całym rejonie Ostrowca.

Podczas festiwalu uczestnicy mogą zobaczyć, jak rozgrzewane są dymarskie piece, jak przekuwa się żelazne łupy na narzędzia i broń, a także jak zmieniała się moda przez tysiąclecia. Odwiedzający poznają tajniki obróbki krzemienia, obserwują pracę rzymskich legionistów, podziwiają wyroby celtyckich rzemieślników i spotykają wojowników z różnych epok.

Nie zabraknie widowiskowych inscenizacji - od starożytnych rytuałów, przez przysięgę legionistów, po konfrontacje Rzymian z barbarzyńcami. Uczestnicy mogą także wziąć udział w pokazie walk gladiatorów, warsztatach barwienia wełny, obróbki bursztynu czy wytwarzania szklanych paciorków.

Chcielibyśmy wraz z naszymi gośćmi dotknąć - przynajmniej przez chwilę - realiów życia codziennego i pracy mieszkańców tej części Europy. Być może pozwoli nam to na uzmysłowienie sobie łączności z nimi. Bez wydobycia krzemienia pasiastego, jego obróbki i dystrybucji 5000 lat temu zupełnie inaczej wyglądałby - nie tylko rejon doliny rzeki Kamiennej. Nie wiemy też, jak wyglądałby cały nasz region bez działalności antycznych hutników wytwarzających tu żelazo 2000 lat temu. Jak potoczyłyby się dzieje tej części ziem polskich bez kontaktów, najpierw z Celtami, a później z Imperium Rzymskim? Oczywiście nie uda nam się zajrzeć we wszystkie zakamarki pradziejów i antyku w ciągu dwóch dni. Ale możemy spróbować się zastanowić nad ich znaczeniem dla nas - obserwując, dotykając, smakując i testując - mówi dr Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dwa dni podróży w czasie

Festiwal to niepowtarzalna okazja, by w ciągu dwóch dni doświadczyć spotkania głębokich pradziejów z okresem antycznym. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki zaprasza wszystkich, którzy chcą posmakować wielu warstw odległej przeszłości - nie tylko naszych ziem.

Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej odbędzie się 16 i 17 sierpnia na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w miejscowości Sudół (pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie).