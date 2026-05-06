Kobieta z dwojgiem dzieci zaginęła w środę w okolicach Piwnicznej-Zdroju w Małopolsce - informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. W akcję poszukiwawczą zaangażowano duże siły.

/ Adam Warżawa / PAP

Małopolscy policjanci informują, że 30-letnią kobietę z dwojgiem dziećmi - około rocznym i trzyletnim - ostatni raz widziano koło południa, gdy szli w kierunku masywu leśnego niedaleko Piwnicznej-Zdroju w powiecie nowosądeckim.

W poszukiwania zaangażowani są nie tylko policjanci, ale też ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i strażacy.

Akcja poszukiwawcza prowadzona jest w bardzo trudnym, górzystym i zalesionym terenie, dlatego służby wykorzystują m.in. psy tropiące oraz quady.

Z powietrza teren przeczesywany jest przy pomocy dronów.