W polskiej skardze na umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE znajdzie się wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie stosowania tego porozumienia - dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Dodatkowo nasz kraj ma dołączyć do skargi Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.
"Dotrzymujemy słowa! Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. Oznacza to, że Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE!" - poinformował wicepremier i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.