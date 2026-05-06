Na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie trwa ewakuacja pasażerów. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, powodem jest pozostawiony bez opieki bagaż. Nie działa część terminala w hali odlotów i przylotów. Zablokowana jest część dróg dojazdowych na lotnisko.

Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zdj. ilustracyjne / Andrzej Kulpita/East News / East News

Nie działa część terminala w hali odlotów i przylotów, a część dróg dojazdowych na lotnisko jest zablokowana. Akcja służb może potrwać kilkadziesiąt minut.