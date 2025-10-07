W mediach pojawiły się spekulacje, że nowym trenerem Wieczystej Kraków zostanie Gino Lettieri. Klub jednak złożył oświadczenie w tej sprawie, z którego wynika, że ostateczna decyzja o zatrudnieniu szkoleniowca jeszcze nie zapadła.

/ Leszek Szymański / PAP

Według Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl, Wieczysta Kraków zdecydowała się zatrudnić na stanowisku trenera Gino Lettieriego. Wcześniej Włoch prowadził Koronę Kielce w Ekstraklasie.

Komunikat Wieczystej Kraków

Informację na ten temat dziennikarz podał w poniedziałkowy wieczór. Pisał, że "rozmowy są na finiszu" i że zainteresowany w najbliższych dniach ma pojawić się w naszym kraju. Do tych doniesień odniósł się klub. Wieczysta Kraków poinformowała w komunikacie w mediach społecznościowych, że wybór szkoleniowca jeszcze nie nastąpił i że nadal prowadzone są rozmowy z kilkoma kandydatami.

"W związku z pojawiającymi się spekulacjami dotyczącymi nowego trenera Wieczystej Kraków informujemy, że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Trwają rozmowy z kilkoma kandydatami, a wybór szkoleniowca nastąpi do końca bieżącego tygodnia" - czytamy w komunikacie Wieczystej Kraków.