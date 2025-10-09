Zimny październik i trwające prace remontowe wymusiły przejście na nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 33 oraz VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Decyzja władz miasta podyktowana jest troską o komfort i bezpieczeństwo uczniów oraz przyspieszeniem tempa inwestycji.

Kielce: Zdalne lekcje w dwóch szkołach przez prace termomodernizacyjne i spadek temperatury / Shutterstock

Nauka zdalna zamiast szkolnej ławki

Kieleckie szkoły stanęły przed nie lada wyzwaniem. Prace termomodernizacyjne, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom lepsze warunki już wkrótce, teraz - w połączeniu z gwałtownym spadkiem temperatur - wymusiły czasowe przejście na nauczanie zdalne. Decyzję ogłosił wiceprezydent Kielc Tomasz Porębski, podkreślając, że jest ona tymczasowa i podyktowana troską o bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich osób przebywających w placówkach.

W Szkole Podstawowej nr 33 naukę zdalną wprowadzono dla klas IV-VIII i potrwa ona do 13 października. Najmłodsi uczniowie, z klas I-III, nadal uczą się stacjonarnie w części budynku, gdzie udało się zapewnić odpowiednie warunki cieplne i bezpieczeństwo.

Z kolei w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego lekcje zostały zawieszone na dwa dni, a od 15 do 24 października młodzież przejdzie na nauczanie zdalne. W tym czasie wykonawcy będą mogli przyspieszyć prace remontowe, które dotychczas prowadzono tylko popołudniami, by nie zakłócać lekcji.

Modernizacja szkół na szeroką skalę

Prace w obu kieleckich szkołach to część większego projektu termomodernizacji aż ośmiu placówek edukacyjnych w mieście. Inwestycje obejmują m.in. docieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację oświetlenia, naprawę dachów, instalacji grzewczych i elektrycznych, a także montaż odnawialnych źródeł energii.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto ponad 54 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Jak zapewniają władze, wszystkie działania prowadzone są z myślą o poprawie komfortu nauki i pracy w szkołach, a także o środowisku.